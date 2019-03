Zadbaj o siebie na wiosnę! Dieta nowalijkowa pomoże Ci schudnąć i przezwyciężyć wiosenne przesilenie

Druga połowa marca, to czas przesilenia wiosennego. Organizm, zmęczony kilkoma miesiącami jesieni i zimy, zaczyna coraz wyraźniej domagać się nie tylko słońca, ale też witamin i minerałów, których już długo mu brakowało. Poza tym, zimą każdy przyswaja dość sporo kalorii, które chcielibyśmy zrzucić, nim słońce i ciepło zagoszczą za oknem na dobre.

Dieta wiosenna, zwana też nowalijkową, to urozmaicona, barwna kuracja wykorzystująca nowalijki, czyli owoce i warzywa, które pojawiają się już wczesną wiosną. Chcąc wyglądać zdrowo i zgrabnie, oprócz ćwiczeń, trzeba zadbać o odpowiednie menu. - "Dieta nowalijkowa nie tylko pomoże schudnąć, ale też doda energii i witalności, dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów, można więc powiedzieć, że jest to dieta 'dwa w jednym'" - podpowiada Tomasz Sagan z londyńskiej resturacji My Fit Food, która specjalizuje się w zbilansowanej diecie.

Do nowalijek zaliczamy przede wszystkim: rzodkiew, szczypiorek, zieloną sałatę, świeże ogórki, pomidory, paprykę, różnego rodzaju kiełki, koperek, seler, młode buraki, natkę pietruszki, cykorię, kalafior, kalarepę, cebulę. Do diety zalicza się także sezonowe owoce oraz inne niezbędne składniki, takie jak oliwa z oliwek, chudy nabiał, drób, ryby, ciemne pieczywo (najlepiej z nasionami), ryż.

Jak stosować dietę nowalijkową?

1. W ciągu dnia należy spożywać pięć posiłków, o łącznej wartości około 1300 - 1500 kalorii (ilość kalorii zależy od trybu życia - im bardziej intensywny, tym więcej kalorii organizm spala i musi uzupełnić w czasie posiłku!).

2. Ponadto, bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie - zaleca się pić około dwie litry wody dziennie (można pić więcej).

3. Słodycze należy bezwzględnie odstawić.

4. Pamiętajmy, że potrawy zawierające głównie warzywa, owoce i chude mięso oraz chudy nabiał, nie mają zbyt dużo kalorii, nie trzeba więc radykalnie ograniczać ilości spożywanego jedzenia - chodzi raczej to CO się je.

- "Dieta nowalijkowa jest bardzo zdrowa i można stosować ją nawet przez kilka tygodni. Jednak jak większość diet odchudzających, nie jest ona wskazana dla kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży. Dieta ta jest zalecana nie tylko w okresie wiosennym, jednak w tym czasie łatwiej zdobyć odpowiednie i świeże składniki, co sprawia, że właśnie wiosną jest ona najbardziej popularna" - podsumowuje właściciel My Fit Food.