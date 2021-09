W drugim kwartale gospodarka Wielkiej Brytanii odbiła się silniej, niż początkowo zakładano. Najnowsze dane ONS napawają optymizmem?

Fot. Getty

Urzędnicy Office for National Statistics poinformowali, że w drugim kwartale tego roku gospodarka UK wzrosła o 5,5 proc., czyli znacznie więcej, niż początkowo zakładano. Dane te mogą napawać pewnym optymizmem.

ONS opublikował dane dotyczące wzrostu gospodarczego za drugi kwartał, czyli za okres od kwietnia do czerwca. Okazuje się, że w tym czasie gospodarka UK wzrosła aż o 5,5 proc., a nie, jak wcześniej zakładano – o 4,8 proc. To oznacza, że odbicie gospodarcze w Wielkiej Brytanii nastąpiło nieco szybciej, jak tylko rząd zaczął luzować kolejne obostrzenia lockdownu. A to oznacza także, że PKB UK jest o 3,3 proc. niższe, niż w ostatnim kwartale 2019 roku, przed wybuchem pandemii, a nie o 4,4 proc., jak wcześniej prognozowano. Natomiast do wzrostu PKB najbardziej przyczyniły się wydatki gospodarstw domowych.

GDP grew by 5.5% in Quarter 2 (Apr to June) 2021, revised up from the previous estimate of 4.8%.



Today’s data include various improvements to sources and methods and are consistent with our annual Blue Book, published next month https://t.co/grZbF2XbDEpic.twitter.com/uHkmKEUtNX