Czy to dobrze, że program furlough został zakończony? Oto opinie Brytyjczyków

Zobacz, co sądzą Brytyjczycy.

Koniec furlough 30 września - czy to nie za wcześnie?

Fot. Getty

Zdecydowana większość Brytyjczyków jest zdania, że program furlough zakończył się w odpowiednim momencie – ani za wcześnie, ani za późno. Co więcej, według ankiety YouGov Brytyjczycy uważają, że program przymusowych urlopów płatnych ze Skarbu Państwa okazał się sukcesem.

Program furlough, wprowadzony na początku pandemii, by ratować miejsca pracy w UK, zakończył się 30 września 2021. Czy furlough należało przedłużyć? A może lepiej byłoby zakończyć go wcześniej? Co o skutkach programu myślą sami Brytyjczycy?

YouGov przeprowadził ankietę dotyczącą tego, co Brytyjczycy sądzą o programie furlough oraz jego zakończeniu, a także o innych rządowych programach związanych z pandemią i lock downami. Pod lupę wzięto między innymi program szczepień w UK czy podniesienie zasiłku Universal Credit o 20 funtów tygodniowo.

Czy furlough powinien zostać przedłużony?

Biorąc pod uwagę ogół respondentów, 58 proc. badanych stwierdziło, że kolejne przedłużenie programu furlough byłoby błędem, Jedynie co piąta osoba (20 proc.) była przeciwnego zdania. Co ciekawe, większość Brytyjczyków (59 proc.) pozytywnie ocenia też skutki programu furlough.

Z kolei biorąc pod uwagę podział na wyborów dwóch największych partii w UK, na jaw wychodzą spore różnice. Wybory Partii Konserwatywne w 73 proc. zgadzają się, że program furlough został zakończony we właściwym momencie – przeciwnego zdania jest 15 proc. wyborców torysów. Z drugiej strony, spośród wyborców Partii Pracy jedynie 47 proc. badanych stwierdziło, że furlough został zakończony wtedy, kiedy powinien, a przeciwnego zdania było 27 proc.

Jak Brytyjczycy oceniają rządowe programy na czas pandemii?

W kwestii pozostałych programów, najlepszą opinią wśród ogółu Brytyjczyków cieszy się program szczepień. Aż 83 proc. ankietowanych osób uważa ten rządowy program za sukces. Na drugim miejscu uplasował się program furlough, a na trzecim podwyżka Universal Credit o 20 funtów tygodniowo – ten ostatni program jako sukces postrzega 49 proc. Brytyjczyków.