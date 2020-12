Jak wyglądają aktorzy z filmu „Kevin sam w domu” po 30 latach? [galeria]

Od nakręcenia jednego z najbardziej świątecznych filmów - „Kevina samego w domu”, mija w tym roku 30 lat. Jak wygląda teraz Macaulay Culkin grający w latach 90. w filmie 8-letniego Kevina oraz reszta obsady?

Filmem, który nadal utożsamiamy ze Świętami Bożego Narodzenia, jest „Kevin sam w domu”, który już od 30 lat bawi kolejne pokolenia dzieci, a także ich rodziców i wszystkich mających sentyment do produkcji komediowej lat 90.

„Kevin sam w domu” po 30 latach

Popularność „Kevina samego w domu” nie słabnie mimo upływającego czasu. Swoistą tradycją stało się już oglądanie tego filmu w czasie Świąt Bożego Narodzenia, najlepiej w rodzinnym gronie. W tym roku zapewne, 30 lat po premierze, wielu z nas nie odmówi sobie przyjemności oglądania bystrego 8-latka broniącego domu przed dwoma mniej bystrymi złodziejami.

Jak teraz wyglądają aktorzy z filmu „Kevin sam w domu”?

Grający główną rolę w filmie Macaulay Culkin ma już 40 lat i mimo wieku nie stracił chłopięcego uroku. Aktor mimo wczesnego rozpoczęcia kariery nie zagrał w wielu filmach. W latach 2013-2016 był wokalistą w komediowym zespole rockowym The Pizza Underground, który już się rozpadł.

Macaulay Culkin

W 2019 roku Macaulay Culkin zagrał w reklamie Google, gdzie wcielił się w swojego dawnego bohatera. Zobaczcie sami:

Joe Pesci, grający w "Kevinie..." jednego ze złodziei – Harry’ego, wystąpił także w filmie „Casino” Scorsese, a w 1999 roku przeszedł na emeryturę. Zdarzyło mu się jednak w 2006 roku zagrać w filmie szpiegowskim Roberta De Niro „The Good Shepherd”. W 2019 roku z kolei wystąpił znowu u Scorsese w krymilane „The Irishman”.

Joe Pesci

Kolejny ze złodziei nękających Kevina to Marv, którego zagrał Daniel Stern. Po jego występie w „Kevinie…” w roku 1993 miał swój debiut reżyserski w sportowej komedii „Rookie of the Year”. Ponadto grał w westernie „City Slickers” i dramacie komediowym „Whip it”, i thrillerze „The Next Three Days”.

Daniel Stern

Matkę Kevina, Kate zagrała Catherine O’Hara, która wystąpiła w filmach Tima Burtona (wcześniejszym) „Sok z żuka”, czy w „Miasteczku Halloween”, gdzie użyła głosu Sally. Bardzo często aktorka użyczała swojego głosu animowanym postaciom. Niedawno wywołała prawdziwy entuzjazm na TikToku, gdy odegrała słynną scenę z „Home Alone 2”.

Młodszy brat Macaulay Culkina, Kieran Culkin zagrał w „Kevinie samym w domu” jego kuzyna Fullera. Po swoim wczesnym debiucie wystąpił w komediach, m.in. „Father of the Bride”, „Igby Goes Down” (za rolę tę nominowano go do Golden Globe).