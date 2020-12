Czym jest PONGLISH? Jak rozmawiają Polacy w UK i w Londynie? [WIDEO]

Na Wyspach Brytyjskich między sobą nie mówimy już po polsku. Nie mówimy też (jeszcze!) po angielsku. W codziennych kontaktach używamy za to "ponglisza". Ale czym on właściwie jest?

Chyba każdy z nas, Polaków i Polek na Wyspach, spotkał się ze zjawiskiem "ponglisza", ale dla tych, którzy być może nie mają pojęcia "z czym to się je" tłumaczymy - mamy do czynienia ze swoistym tworem językowym, który został stworzony przez imigrantów z Polski w UK. Z ponglishem było tak samo, jak było z denglishem, spanglishem czy franglais, a więc swoistymi imigranckimi dialektami stosowanymi przez Duńczyków, Hiszpanów czy Francuzów.

Czym jest "ponglish"? "Jest to połączenie polskich zasad gramatycznych, składni i pisowni z angielskim słownictwem. Jest on częstym obiektem żartów" - komentuje bohaterka i autorka filmiku, który prezentujemy poniżej. Jako przykład Edyta podaje zdanie "luknij przez łindoł czy mój kar stoi za kornerem". Miejmy nadzieje, że nie musimy nikomu tłumaczyć tego sformułowania "z naszego" na polski".

Jak później dodaje "ponglish" jest najczęściej używany przez przedstawicieli polskiej emigracji w Ameryce i na Wyspach.

Jakim językiem mówią Polacy na Wyspach?

Zobaczcie poniższe wideo:

Czym jest "ponglisz"?

"W dzisiejszym filmie dowiecie się co oznacza słowo ponglish i jak to się ma to Polaków w Wielkiej Brytanii. Opowiem Wam jak rozmawiają ze sobą Polacy mieszkający w anglojęzycznym kraju" - czytamy w opisie. Dlaczego używamy takiego językowego mixu? Jak tłumaczy Edyta wymieniając kolejne przykłady zastosowania różnych zmiksowanych sformułowań jest to po prostu wynik używania na co dzień dwóch języków. Naturalnym jest, że te dwa sposoby komunikacji się po prostu mieszają i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który szukając jakiegoś słowa nie posiłkował się prostszym, angielskim odpowiednikiem naszego rodzimego sformułowania.

I co, zgadzacie się z opiniami Edyty? Czy jej pogląd na tę sprawę jest słuszny? Dajcie znać co na ten teamt sądzicie - zachęcamy was do wypowiadania się na naszym profilu na FB - czekamy na komentarze!

