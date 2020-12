Czy niewykorzystany urlop przepada? Wielu pracownikom w UK zostało jeszcze sporo wolnego z powodu pandemii

Fot. Getty

Do końca 2020 roku zostało już tylko 25 dni, jednak z powodu pandemii wielu pracownikom w UK pozostało nawet po kilkanaście dni niewykorzystanego urlopu. Czy nagromadzone dni wolne od pracy przepadną z końcem roku?

W związku z pandemią wielu mieszkańców UK nie miało okazji do wykorzystania przysługujących im dni wolnych od pracy. Najnowsze badanie YouGov pokazuje, że zaskakująca liczba brytyjskich pracowników ma obecnie „znacznie więcej” niewykorzystanego urlopu niż w tym samym czasie w 2019 roku.

Pracownikom w UK zostało jeszcze sporo wolnego z powodu pandemii

Przeciętnie brytyjscy pracownicy mają rocznie 27-28 dni urlopu do wykorzystania. Podczas gdy do końca 2020 roku pozostało już tylko 25 dni, co czwarta osoba pracująca w UK ma jeszcze do wykorzystania 17 dni urlopu, a prawie połowa respondentó (44%) ma w chwili obecnej jeszcze 12 dni niewykorzystanego urlopu. Co więcej, badani przyznają jednocześnie, że jest to „znacznie więcej”, niż pozostawało im wolnego do wykorzystania w tym samym czasie rok temu.

Łącznie około 40% osób stwierdziło, że ma teraz więcej lub znacznie więcej niewykorzystanych dni urlopu, niż rok temu o tej samej porze. Prawie tyle samo osób (41%) stwierdziło, że pozostało im w tym roku mniej więcej tyle samo niewykorzystanego urlopu co rok temu. 9% brytyjskich pracowników oświadczyło, że ma dziś mniej urlopu do wykorzystania niż rok temu w tym samym czasie.

Czy niewykorzystany urlop przepada?

Podstawowe pytanie, jakie rodzi się u osób, którym pozostało jeszcze sporo wolnego w tym roku kalendarzowym, to pytanie - czy niewykorzystany urlop przepada? Jeśli niewykorzystane dni urlopu pozostały Ci nie z tego powodu, że pracodawca odmówił Ci urlopu, to jak się okazuje wszystko zależy od Twoich ustaleń z pracodawcą i od dobrej woli tego drugiego. O ile bowiem nie mamy możliwości wzięcia urlopu jeszcze w 2020 roku, to pracodawca może zgodzić się na przeniesienie całości lub części niewykorzystanego urlopu na następny rok - powiększając tym samym naszą przyszłoroczną pulę dni wolnych od pracy. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku przenieść niewykorzystanego urlopu na następny rok.