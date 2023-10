Styl życia Jak szkoła w UK oceniana jest przez polskich rodziców?

Jeszcze 15 lat temu wśród Polaków wychowujących swoje dzieci na Wyspach często panowało przekonanie, że brytyjski system edukacji w porównaniu z polskim ma pewne braki. Obecnie jednak przeważają już inne opinie. Oto, jak teraz polscy rodzice postrzegają system nauczania w Wielkiej Brytanii i jaka jest według nich szkoła w UK.

Brytyjski system edukacji długo był niedoceniany wśród Polonii. Teraz zdecydowanie więcej naszych rodaków, bo też w znacznie dłuższym czasie, ma okazję zaobserwować, jak działa szkoła w UK i ocenić jej efektywność na przykładzie własnych dzieci.

Szkoła w UK oczami polskich rodziców

Po wielu latach emigracji zdecydowanie częściej słyszymy słowa pochwały z ust polskich rodziców na Wyspach pod adresem brytyjskiego systemu edukacji. Ich zdaniem szkoła w UK, kładąc duży nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej, uczy przede wszystkim samodzielnego myślenia.

Opinie dotyczące brytyjskiego i polskiego systemu edukacji zebraliśmy na podstawie sondy Polish Express, listów i komentarzy Czytelników, a także użytkowników grupy na Facebooku, którym zadaliśmy pytanie dotyczące oceny szkoły w UK i w PL.

Przytłaczająca większość zarówno naszych Czytelników jak i użytkowników grupy opowiedziała się za brytyjskim systemem edukacji. Już same wyniki sondy dają ogląd sytuacji. 72 proc. osób wyżej ocenia system szkolnictwa brytyjskiego w porównaniu z polskim, a 28 proc. osób odwrotnie.

Przede wszystkim wiedza praktyczna

Same komentarze rzucają więcej światła na to, w czym tkwi – według Polaków – przewaga brytyjskiego systemu edukacji nad polskim. Wiele osób, jak już wspomnieliśmy, docenia naukę samodzielnego i krytycznego myślenia.

Jedna z Czytelniczek podkreśla: „Uważam, iż brytyjski system edukacji jest dużo lepszy niż w Polsce, gdyż ukierunkowany jest na krytyczne myślenie. A nie odwzorowywanie podręczników i regułek w nich zawartych”.

Inny użytkownik grupy na FB pisze: „Szkoła w UK już od początku uczy logiki, umiejętności rozwiązywania problemów i rzeczy przydatnych w życiu. Szkoły polskie faszerują mózg wiedzą przydatną głównie w krzyżówkach i teleturniejach”.

Pewna mama napisała: „W UK jest dużo lepiej, edukacja jest na zasadzie doświadczeń, a wiedza podana w ciekawy sposób. Dzieciaki z ochotą chodzą do szkoły i czuć, że nauczyciel jest tam dla nich, a nie za karę. Są mega pomocni i żaden nie niszczy poczucia własnej wartości dziecka. Ogrom wiedzy jest duży, ale podany w ciekawy sposób. Polski system szkolnictwa to porażka jak dla mnie”.

Jeden z naszych Czytelników zwrócił uwagę na zbyt duże obciążenie dziecka koniecznością przyswajania wiedzy teoretycznej, która nie przyda mu się w życiu. „W PL wykłada się na umór, by dzień w szkole był niczym chińska fabryka i japoński system zarzynania… A potem w PL generuje to wykształconych ą i ę od wszystkiego, by następnie taki jeden z drugą magister dostał zacną pracę na kasie w markecie” – napisał.

Pewna mama, która wróciła ze swoją rodziną do Polski, napisała: „Bardzo brakuje nam w polskiej szkole angielskiego systemu nauczania, motywacji do samodzielnego myślenia i mundurków. Mówię serio. Rok po powrocie do PL widzimy ogromną różnicę i najzwyczajniej tęsknimy za angielską szkołą”.

Inna mama napisała wprost: “My po 4 latach w Polsce wróciliśmy z dziećmi do UK głównie ze względu na szkołę”.

Rozwijanie potencjału dziecka

Jak już wcześniej pisaliśmy – w Wielkiej Brytanii dzieci wcześniej, bo już w wieku 5 lat zaczynają edukację. Swój pierwszy test z matematyki i czytania zdają w wieku 6-7 lat. Następnie w wieku 9 lat sprawdza się ich znajomość tabliczki mnożenia. A w wieku 11 lat podchodzą do egzaminu z pisania, czytania, gramatyki, interpunkcji i matematyki.

Widać zatem jak często na Wyspach sprawdza się mocne i słabe strony dziecka. Jednak nie robi się tego po to, aby poddawać je stresującym sytuacjom. Ale, aby móc ocenić, w jakim kierunku powinna rozwijać się jego edukacja, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Pewna mama na grupie na FB zwróciła uwagę na edukacyjne ukierunkowanie dzieci już na etapie wczesnoszkolnym: „Zdecydowanie UK. Nie ma ZAKUJ ZDAJ ZAPOMNIJ. Dzieci nie są przeładowane nauką. Trochę wcześnie wybierają już przedmioty na egzaminy w szkole średniej, ale moim to pasuje. Cieszę się też, że młodszy z ASD nie jest męczony materiałem i już za 2 lata zostaną mu tylko przedmioty, które lubi.”

Inna użytkowniczka podzieliła się podobną opinią: „Z własnego doświadczenia bym powiedziała, że UK lepszy ma system, ale nie wszystko mi się podoba. Polski system jest przeładowany, dużo materiału na raz. Generalnie w Polsce dziecko musi być dobre we wszystkim od umysłu matematycznego po humanistyczny. Powinno się ukierunkować dziecko tam, gdzie osiąga najlepsze wyniki, a nie zmuszać do nauki regułek na pamięć. W UK poziom dopasowują do dziecka, nie ma wyścigu szczurów. Chwalenia się świadectwem na Facebooku. A te dzieci, co są ambitne i chcą się uczyć, to będą się uczyć.”

Podobne zdanie miała też inna mama: „Ja jestem zadowolona z systemu nauczania w UK. Jest prowadzone na luzie, ukierunkowują dzieci na to, w tym czym są dobre. W Polsce to tylko dzieci siedzą nad książkami i zakuwają, a i tak z tego nic nie pamiętają później. Jak ktoś będzie się chciał uczyć to będzie się uczył czy to UK czy to PL. Różnica jest taka, że w PL nawet jak skończysz dobrą szkołę, to znalezienie dobrej pracy bez znajomości graniczy z cudem.”

„Edukacja w UK jest dla dzieci, w PL dla systemu”

Jedna z mam komentujących systemy szkolnictwa w UK i w PL napisała, że „edukacja w UK jest dla dzieci, w PL dla systemu”. Ktoś inny dodał: „Oboje z partnerem jesteśmy zadowoleni z edukacji syna w UK. Ma 6 lat i od ponad roku potrafi czytać i pisać, dodawać, pięknie opowiada o kontynentach, innych kulturach itd. Martwiliśmy się, że będzie miał problemy z językiem i przez to ze śmiałością. I że będzie do tyłu, ale to właśnie w szkole nabrał odwagi i pewności siebie. Szybko złapał kontakt z rówieśnikami. Ma wielu kolegów i ulubionych nauczycieli. Bardzo dużo uczy się przez zabawę i ciekawe doświadczenia. Zawsze z chęcią opowiada o szkole i nauczycielach. A co najważniejsze… uwielbia chodzić do szkoły! Zawsze jak jest dłuższa przerwa od szkoły, to tęskni i wraca tam z ekscytacją i ogromnym uśmiechem”.

Pewna mama dobitnie napisała: „Edukacja w UK jest świetna. Główny nauczyciel plus asystent nauczyciela. Zwiększona uwaga na dziecko. Jeśli dzieciak ma inne potrzeby, to szkoła się angażuje. W PL ciągle prace domowe, niedopłaceni i zdemotywowani nauczyciele, bez końca zmieniająca się podstawa programowa na gorzej…itd.”

Wychodząc zatem z podstawowego założenia, że szkoła powinna dać młodym ludziom niezbędne narzędzia do tego, aby mogli nie tylko przystosować się do funkcjonowania w świecie, ale też określić i wypracować w nim swoją rolę, brytyjski system edukacji wydaje się dobrze spełniać to zadanie.

