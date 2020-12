Jak spędzić święta w dobie pandemii? Naukowcy proponują dwa scenariusze na Boże Narodzenie

Fot. Getty

Wigilia na świeżym powietrzu? To jedna z propozycji ekspertów z grupy Independent Sage, którzy odpowiedzili na pytanie, jak powinniśmy spędzić święta w tym roku. Na czym dokładnie polegają zalecane dwa scenariusze na Boże Narodzenie? Wybierzecie któryś z nich?

W trosce o bezpieczeństwo w czasie tegorocznej Gwiazdki, naukowcy z grupy Independent Sage przedstawili dwa alternatywne pomysły na to, jak bezpiecznie spędzić Boże Narodzenie w dobie pandemii. Który scenariusz bardziej Wam się podoba?

Jak spędzić święta w dobie pandemii?

Grupa Independent Sage jest odpowiednikiem grupy doradców rządowych o podobnej nazwie - SAGE. Jest to grupa alternatywna, utworzona w celu zrównoważenia porad udzielanych rządowi przez ekspertów. W ramach swojej działalności grupa Independent Sage opracowała dwa scenariusze, pokazujące jak spędzić Boże Narodzenie w dobie pandemii w bezpieczny dla zdrowia sposób. Jak nietrudno się domyślić, pomysły naukowców odbiegają nieco od konwencjonalnego, tradycyjnego sposobu świętowania Bożego Narodzenia. Z drugiej strony, niecodzienne pomysły ekspertów można potraktować jako okazję do zmiany świątecznej rutyny i organizowania Bożego Narodzenia co rok tak samo.

Pierwszy sposób - mimo że nietypowy - większości z nas prawdopodobnie wcale nie wyda się dziwny, zważywszy na miesiące pandemicznej izolacji, pracy z domu i komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi głównie za pośrednictwem internetu. Naukowcy z Independent Sage proponują, by pomimo możliwości spotkania się w jeden dzień świąt w ramach christmas bubbles, całkowicie zrezygnować ze spotkań na żywo i spędzić Boże Narodzenie łącząc się online z bliskimi z innych domostw. Uzasadnienie jest proste - brak spotkań oznacza brak ryzyka transmisji wirusa między domostwami.

Z kolei druga propozycja spędzenia tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia nieco bardziej odbiega od naszych utartych schematów. Eksperci proponują bowiem, by świąteczne spotkanie z rodziną i przyjaciółmi zorganizować nie w domu, ale na… świeżym powietrzu. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że wirusem najłatwiej zarazić się w zamkniętym pomieszczeniu (czyli np. w domowym saloniku), a najtrudniej na zewnątrz, gdzie zachodzi stała i dokładna cyrkulacja powietrza oraz łatwiej zachować większe odległości między ludźmi. Zdaniem naukowców najbezpieczniej dla zdrowia będzie więc zorganizować w tym roku nietypową Wigilię pod gołym niebem - w ogrodach, parkach lub innych miejscach publicznych czy choćby na osiedlowej uliczce.

Który z tych dwóch scenariuszy na Boże Narodzenie bardziej przypadł Wam do gustu? Jak planujecie spędzić w tym roku święta?