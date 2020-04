Jak oszczędzić pieniądze w czasie lockdown? W ten sposób możesz uratować swój domowy budżet

Obecny kryzys zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na świecie odczuwa każdy. Wiele osób ucierpiało już na tym finansowo, czy to w wyniku zwolnień, czy redukcji godzin pracy. Każdemu z nas z uwagi na niepewne jutro przyda się oszczędne podejście, dzięki któremu będzie w stanie obniżyć koszty utrzymania, a nawet coś odłożyć.

Oszczędzanie bardzo sprowadza się do zmiany nawyków związanych nie tylko z wydawaniem pieniędzy, ale także ze sposobem życia. W czasie trwającego obecnie lockdownu także można zadbać o swój domowy budżet.

Niezależnie od tego, czy pracujemy nadal, ale zdalnie ze swoich domów, czy znajdujemy się na przymusowym urlopie, przez wprowadzenie paru zmian, możemy w ciągu roku podratować swój domowy budżet, szczególnie teraz, gdy pieniądze przydadzą się każdemu z nas.

Oto parę sposobów, które mogą wydawać się drobne i mało istotne, jednak dzięki nim i swojej konsekwencji możemy zaoszczędzić nawet 400 funtów rocznie. Pierwszą „drobnostką”, która pozwoli nam zredukować domowe zużycie prądu jest gotowanie wody w czajniku. Eksperci twierdzą, że niewielu z nas trzyma się tej zasady, aby gotować tylko tyle wody, ile potrzebujemy i tylko wtedy, gdy potrzebujemy, co pozwala zaoszczędzić średnio 2,5 pensa na jednym kubku. Oszczędność roczna rzędu 27 funtów.

Inna sugestia, która może być korzystna dla naszego budżetu, wiąże się ze zmniejszeniem mocy centralnego ogrzewania o jeden stopień, co pozwoli zaoszczędzić nam w ciągu roku nawet 80 funtów.

Większość z nas nie zdaje sobie także sprawy, że zostawianie włączonych przedłużaczy, także generuje koszty (w okolicach 27 pensów dziennie), a wyłączanie ich pozwoli zaoszczędzić nam w ciągu roku nawet 99 funtów. Podobnie jest z wyłączaniem lamp i światła w pomieszczeniach, w których nas nie ma – w ten sposób w ciągu roku może pozostać w naszym portfelu średnio 69 funtów więcej.

Co ciekawe, całkowite wyłączenie laptopa na noc (około 10 godz.) pozwala nam zaoszczędzić dziennie 2 pensy, czyli rocznie 7 funtów. Niektórzy radzą także, aby korzystając z faktu, że pracujemy zdalnie lub po prostu nie wychodzimy do pracy, i po umyciu włosów nie korzystać z suszarki, co pozwala na oszczędność do 13 funtów rocznie.

Podane wyżej sposoby są przykładowe i każdy z nas – w zależności od trybu życia – jest w stanie zastanowić się nad własnymi możliwościami oszczędzania.

