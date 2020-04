Lockdown nie sprzyja zdrowiu. Badania pokazują, że w czasie izolacji więcej pijemy alkoholu, źle sypiamy i jemy niezdrowe jedzenie

Z badań przeprowadzonych przez Institute of Employment Studies wynika, że ponad połowie badanych osób pogorszyła się kondycja zdrowotna w trakcie izolacji. Wiele osób przyznaje, że gorzej się odżywia, gorzej sypia i nie ma tyle ruchu, co zwykle.

Nakaz izolacji wydany przez rząd nie sprzyja naszemu zdrowiu – pokazują najnowsze wyniki badań przeprowadzone przez Institute of Employment Studies na 500 osobach pracujących ze swoich domów w czasie lockdown.

Okazuje się, że ponad połowa badanych narzeka na nowe bóle szczególnie karku, ramion i pleców, których nie doświadczała wcześniej. Ponadto oprócz braku ćwiczeń, w czasie izolacji mniej osób dba o właściwą dietę – ponad połowa badanych mówi, że ćwiczy mniej, a jedna trzecia przyznaje, że odżywia się gorzej.

Przypomnijmy, że w czasie lockdown zamknięte są siłownie, czy miejsca ćwiczeń (jogi, tai chi i innych), a z dostępem do parków także są trudności. Istnieje przyzwolenie na aktywność fizyczną na zewnątrz tylko raz dziennie.

Ponadto w czasie izolacji jedna piąta badanych przyznała, że pije więcej alkoholu niż zazwyczaj, a część twierdzi, że źle sypia (także przez niepokój), co z kolei nie pozwala im się w pełni zregenerować. Te wszystkie symptomy są niepokojące, co podkreśla także Institute of Employment Studies.

Wiele osób pracujących z domów w czasie pandemii przyznaje, że ciężko im wypracować równowagę między czasem pracy i czasem wolnym, i w efekcie pracują więcej niż powinni.

