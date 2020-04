Na skutek izolacji pracę w Wielkiej Brytanii może stracić nawet 6,5 mln ludzi

Fot. Getty

Z badania opublikowanego przez Institute for Social and Economic Research wynika, że na skutek lockdownu pracę w Wielkiej Brytanii może stracić nawet 6,5 mln ludzi. W niektórych sektorach gospodarki zwolnienia mogą objąć nawet 75 proc. pracowników.

Badanie przeprowadzone przez Institute for Social and Economic Research na Uniwersytecie Essex stanowią kontynuację badania Office for Budget Responsibility (OBR), którego wyniki opublikowano w zeszły wtorek i w którym eksperci jasno wskazali, że PKB Wielkiej Brytanii może się skurczyć na wiosnę o 35 proc. i w tym samym czasie pracę mogą stracić nawet 2 mln ludzi. Analiza ISER sięga nieco dalej i pokazuje skutki lockdownu dla UK w nieco dłuższej perspektywie czasu i z rozbiciem na poszczególne sektory.

Wnioski ekspertów z Institute for Social and Economic Research nie napawają optymizmem, ponieważ szacują oni, że na skutek pandemii i przymusowej izolacji społeczeństwa, pracę może na Wyspach stracić nawet 6,5 mln ludzi (i to pomimo tego, że z dopłat do wynagrodzeń w ramach furlough skorzysta nawet 11 mln pracowników). W sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich zwolnienia szacowane są na 75 proc. (ok. 1,3 mln ludzi), w sektorze obejmującym sprzedaż hurtową, detaliczną i naprawy - na 47,6 proc., w branży dotyczącej transportu i magazynowania – na 44 proc. (ok. 700 000 ludzi), w sektorze usług administracyjnych i pomocniczych – 26,5 proc., w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa – na 10 proc., a w sektorze klasyfikowanym jako „inne usługi” - na 50 proc. Są też oczywiście sektory, które zyskają na epidemii. Z pewnością przybędzie pracowników w sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, co nieco zrównoważy bezrobocie powstałe w innych branżach gospodarki, ale Institute for Social and Economic Research szacuje, że w najbliższym czasie pracę w UK straci nawet 25 proc. ludzi.

W komentarzu do opublikowanych wyników badania, jego główny kierownik, profesor Matteo Richiardi powiedział, że lockdown nie może trwać zbyt długo, ponieważ będzie on nie do utrzymania dla gospodarki. - Właśnie dlatego musimy maksymalnie wykorzystać dodatkowy czas dany nam przez lockdownu, by zwiększyć naszą zdolność do śledzenia i izolowania nowych przypadków, szczególnie przypadków bezobjawowych i by można było ponownie uruchomić gospodarkę, zanim będzie gotowa szczepionka – zaznaczył profesor.