Jak język polski brzmi dla obcokrajowców? Zobacz, co mówią o naszym rodzimym języku

Obiegowa opinia głosi, że dla obcokrajowców polski język brzmi jak szeleszczenie. Jak jednak jest naprawdę? Autorka jednego z kanałów na YouTube zapytała się kilku obcokrajowców, jak dla nich brzmi nasz język.

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają" - głosił Mikołaj Rej obwieszczając wszystkim tę oczywistą dzisiaj prawdę. Jednak wokół języka polskiego od tego czasu narosło bardzo dużo mitów i teorii. Popularna na przykład teoria głosi, że język polski jest jednym z trudniejszych języków na świecie i częściowo jest to prawda. Tylko częściowo, bo przecież ocena stopnia trudności języka jest bardzo subiektywna.

Wielu obcokrajowców twierdzi, że poziom trudności naszej gramatyki jest tak absurdalny, że dziwią się, jak sami Polacy potrafią się zrozumieć. Z drugiej strony stopień trudności naszego języka nie odstrasza Chińczyków i Japończyków, którzy dość chętnie zapisują się na polskie kierunki studiów w tamtejszych uczelniach wyższych.

Inna opinia głosi, że dla wielu obcokrajowców nasz język to nic innego jak ciągłe szeleszczenie. I tu można się właściwie zgodzić. Jednak Polka prowadząca kanał na YouTubie o nazwie "2sides" postanowiła sprawdzić, jak to z tym językiem polskim wśród obcokrajowców jest naprawdę i zapytała ich o opinię.

Dla jednej z kobiet język polski "nie jest sexi" i nie brzmi jak na przykład bardzo seksowny język włoski. Z kolei inna z pań zarzeka się, że polski przypomina jej hiszpański, choć sama nie wie dlaczego. Wielu obcokrajowcom nasz język przypomina język rosyjski choć bez takiego twardego akcentu. Niemalże wszyscy rozmówcy zdają sobie jednak sprawę z tego, jak trudna w naszym języku jest wymowa.

Wychodzi więc na to, że mówiąc w naszym języku jesteśmy w grupie ludzi władających bardzo ciężką do nauczenia się mową. Następnym razem, gdy ktoś wam zarzuci, że jesteście do niczego i nie potraficie wielu rzeczy, to możecie użyć powyższego zdania jako argumentu.