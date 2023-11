Zdrowie Jak jesienią nie dać się grypie i przeziębieniom?

No i zaczęło się. Chusteczki jednorazowe w ruch, herbata z cytryną, miodem i imbirem pod ręką, spray na katar w kieszeni lub w torebce… Tak zaczyna się dla wielu z nas okres jesienny. Jeśli nawet uda nam się przez pewien czas uniknąć przeziębienia czy grypy, to i tak w drodze do pracy czy w sklepie spotkać możemy ludzi, którzy kaszlą, kichają i mają problemy z katarem. W metrze czy autobusie nietrudno o zarażenie się i złapanie przeziębienia.

Jak to bywa w Wielkiej Brytanii – pogoda jest zmienna i nieprzewidywalna, zatem znacznie łatwiej o przegrzanie lub wyziębienie organizmu. Czy to zwykłe przeziębienie, czy też grypa – wszyscy wiemy, że na naszego GP liczyć nie możemy, bo paracetamol sami możemy sobie zaordynować, zakupić i zaaplikować. Żaden lekarz nam do tego nie jest potrzebny. Czy możemy się jednak uchronić przed chorobą, a jeśli już ją złapiemy czy są na złagodzenie jej objawów jakieś sposoby?

Nie ma jednego sprawdzonego sposobu na ochronę przed przeziębieniem, bo każdy z nas jest inny i każdy organizm inaczej radzi sobie z atakującymi wirusami. Jednak podstawą ochrony przed przeziębieniem jest dostarczanie swojemu ciału odpowiednich ilości witamin, stosowanie odpowiedniej diety, odpowiednio dobrane ubranie do danej temperatury oraz dobrze dobrane lekkie ćwiczenia fizyczne, które pomogą zapobiec chorobie. Warto również poznać kilka przepisów na naturalne mikstury, które pomogą nam w walce z wirusami.

Dobra dieta w walce z przeziębieniem?

Podstawą diety “antyprzeziębieniowej” jest wprowadzenie na stałe do naszej codziennej diety większej ilości świeżych owoców i warzyw, najlepiej, żeby to były cytrusy o wysokim stężeniu witaminy C, takie jak cytryny, mandarynki, pomarańcze, grapefruity czy kiwi. Wciąż niedoceniana jest przez nas pigwa. Sok z pigwy wzmacnia organizm i wspiera odporność dużo skuteczniej, niż niejeden suplement diety, ale nie są to jedyne jego zalety. Przede wszystkim wyciąg z pigwy łagodzi kaszel, przyspiesza powrót do zdrowia w przypadku przeziębienia i grypy, pomaga też w problemach trawiennych. Trzeba pamiętać, że sok z pigwy wzmacnia organizm i wspiera odporność dużo skuteczniej, niż niejeden suplement diety. Właściwości soku z pigwy warto wykorzystywać szczególnie jesienią. Łatwiej zniesiemy przeziębienie jeśli odżywiamy się dobrze i nie brakuje nam witamin, bo objawy grypy czy przeziębienia będą dla nas łagodniejsze, niż w przypadku osób, które nie potrafią zadbać o swoje ciało i zbilansować ilości przyjmowanych witamin.

Jak się ubierać, żeby nie dać się chorobie?

Nasze mamy, które zazwyczaj na wszystko miały lekarstwo i na każde nasze pytanie znały odpowiedź zawsze powtarzały: “ubieraj się ciepło”, “weź szalik, bo się przeziębisz”, “a gdzie czapka?”. Nie do końca jednak zasada przegrzewania sprawdzi się w tej sytuacji. Kwestia ubioru jest akurat ważnym punktem, który często decyduje o tym czy choroba nas zaatakuje, czy nie. Jeżeli bowiem wychłodzimy nasz organizm przy niższych temperaturach na zewnątrz, to osłabimy swoją odporność. Jeżeli przegrzejemy się i spocimy, to wychłodzenie również będzie nam groziło, bo wystarczy, że rozepniemy kurtkę czy płaszcz, a wyszliśmy z przegrzanego pomieszczenia. Każdy, kto korzysta z metra doskonale wie, jak szokujące są różnice w temperaturach na stacjach metra i w zatłoczonym metrze i kiedy wyjdziemy na zewnątrz. Ubieranie się więc pod kątem aktualnie panującej aury jest kluczowe podczas obrony przed chorobą i zawsze przed wyjściem z domu musimy odpowiednio dobrać naszą garderobę. Jeśli kojarzycie hasło “ubranie na cebulkę”, czyli warstwowo – to właśnie o to w tym chodzi. Warto ubierać takie outfity, które są “łatwo zdejmowalne”. Mieć w zapasie chustę, szal czy dodatkowy sweter – słowem coś, co możemy na siebie włożyć, kiedy poczujemy, że jest nam zimno i zdjąć, kiedy jest nam za gorąco.

Jak znieść przeziębienie w miarę łagodnie?

Jakbyśmy się nie starali – istnieje duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas będzie musiał przejść przez etap walki z chorobą tej jesieni. Warto więc pamiętać o tym, że najszybciej powrócić do zdrowia można jedynie we własnym domu i łóżku. Przeziębienie w Wielkiej Brytanii nie jest traktowane zbyt serio, zwłaszcza przez szefów i szefowe firm, w których pracujemy. Jednak chodzenie do pracy z grypą nie jest dobrym pomysłem, bo nie tylko przedłużymy czas nierównej walki z chorobą, ale staniemy się również kolejnym źródłem choroby dla innych osób. Z pewnością przyczynimy się także do tego, że kogoś innego – czy to współpracownika czy to współpasażera – dopadną objawy przeziębienia czy grypy. Przy walce z choróbskiem ważny jest też wypoczynek. Jeśli uda nam się oddelegować komuś w rodzinie nasze domowe obowiązki i pobyć w łóżku nic nie robiąc – to już będzie “coś”.

Naturalne sposoby na walkę z przeziębieniem i grypą

Zanim sięgniemy po medykamenty, warto sięgnąć po domowe sposoby na przeziębienie. Pomogą nam one odetkać zatkany nos, obniżyć podwyższoną temperaturę czy złagodzić kaszel. Wśród domowych, naturalnych sposobów na przeziębienie najlepiej znane z dobrego działania są: herbata z imbirem, miód z mlekiem lub czosnkiem, rosół, syrop z cebuli czy sok z pigwy dodawany do herbaty. Do dzisiaj pamiętam smak i zapach podawanego przez mamę prozdrowotnego eliksiru: szklanki gorącego mleka i posiekanego czosnku. Smak i zapach wtedy były dla mnie okropne (dzisiaj już wiem, że mam nietolerancję laktozy i mleko jest nie dla mnie), jednak ten “szatański” eliksir… działał!

Kilka łatwych przepisów na naturalne “antybiotyki”

Antygrypina

Antygrypina wspiera odporność, skutecznie zapobiega infekcjom, w tym przeziębieniu, skraca też czas ich trwania, a w ostrzejszej wersji oczyszcza również zatoki z zalegającej w nich wydzieliny. Przepis na antygrypinę jest prosty, a składniki są tanie.

Składniki:

3 grejpfruty

kawałek obranego korzenia imbiru (ok 3-4 cm)

8 łyżek miodu

2-3 ząbki czosnku

1-2 kłącze kurkumy

Przygotowanie:

Obierz grejpfruty ze skórki i usuń białą błonkę. Następnie

podziel owoce na kawałki i włóż je do blendera. Teraz dodaj obraną ze skórki i pokrojoną kurkumę, pokrojony na plasterki korzeń imbiru, obrane ząbki czosnku i miód. Zblenduj wszystkie składniki tak, żeby konsystencja była płynna. Przelej antygrypinę do słoiczka i przechowuj w lodówce.

Herbata z imbirem

Obierz imbir i cytrynę ze skórki, pokrój w cienkie plasterki, włóż do szklanki i zalej gorącą wodą. Szklankę przykryj i pozostaw na 15 minut. Przed wypiciem herbaty dodaj miód i całość dokładnie wymieszaj. Pij kilka razy dziennie.

Sok z pigwy

Sok z pigwy od lat jest cenionym dodatkiem do herbaty. Można go również pić po rozcieńczeniu z wodą, albo dodawać do niektórych deserów. Przede wszystkim jednak pigwa jest doskonałym źródłem witaminy C i jako taka będzie doskonałą bronią w walce z przeziębieniem. Jak zrobić sok?

Umyte owoce pigwy dokładnie umyj, a następnie pozbądź się gniazd nasiennych. Wrzucaj całe owoce do wyciskarki wolnoobrotowej, a wyciśnięty sok przelej do butelek. Możesz do niego dodać cukier, ponieważ sam sok ma bardzo cierpki smak.

Syrop z cebuli

Jeśli wydaje Ci się, że taki syrop ma okropny smak, to bardzo się mylisz. Poza tym syrop z cebuli na kaszel jest zdecydowanie najlepszym naturalnym lekarstwem. Jak zrobić taki syrop? Cebulę należy drobno pokroić i zasypać cukrem. Należy zrobić kilka takich warstw “cebula – cukier” i pozostawić w ciepłym miejscu, aż cebula puści sok. Można też cukier zastąpić miodem czy dodać trochę soku z cytryny.

autorka: Ilona Korzeniowska