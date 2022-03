Jaja z wolnego wybiegu od dziś są niedostępne w sklepach w UK

Od dziś, od poniedziałku 21 marca 2022 roku, w brytyjskich sklepach nie będzie dało się kupić jaj z wolnego wybiegu (tych, z oznaczeniem "free range"). Powodem tej sytuacji jest trwająca od listopada 2021 epidemia ptasiej grypy w UK.

Brytyjscy konsumenci nie będą mogli kupować jaj od kur z wolnego wybiegu hodowanych w Wielkiej Brytanii. Powodem tej sytuacji jest trwająca od listopada 2021 roku epidemia ptasiej grypy. Zwierzęta, które do tej pory znajdowały się "na wolności" z powodu obaw przed dalszym rozprzestrzenianiem się choroby zostały po prostu zamknięte w wewnątrz. W efekcie te produkty spożywcze będą musiały zostać oznaczone w sklapach specjalną naklejką "barn eggs", aby nie wprowadzać w błąd kupujących. Na terenie Wielkiej Brytanii ogłoszono aż 80 ognisk ptasiej grypy. Według specjalistów mamy do czynienia z największą tego typu epidemią w historii UK. Brytyjskie władze podjęły decyzję o swoistym "zamknięciu" kur hodowlanych. Od kilku miesięcy są one przetrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych i przez to ich jajka nie mogą być oznaczane, jako artykuły z wolnego wybiegu.

Od dziś nie kupimy jaj "jedynek" w brytyjskich sklepach

Zasady te dotyczą wszystkich ptaków, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem drobiarskim czy przydomową hodowlą w niewielkiej skali. Brytyjscy rolnicy mieli nadzieję, że w przyszłym tygodniu rząd zniesie te regulacje, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w tym zakresie, do tego nie doszło i restrykcje zostały utrzymane w mocy.

"16-tygodniowy okres karencji, który dopuszczaliśmy dla jaj z chowu na wolnym wybiegu, został już przekroczony, a jaja muszą być teraz sprzedawane jako jaja z chowu ściółkowego. Ściśle współpracowaliśmy z sektorem spożywczym i detalistami, aby wprowadzić te zmiany tak płynnie, jak to możliwe" - komentował rzecznik prasowy Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Kiedy wrócą jaja z chowu na wolnym wybiegu?

British Retail Consortium poinformowało, że supermarkety w UK zapewnią odpowiednie oznakowanie wyjaśniające zmianę konsumentom, ale „kiedy obecne środki zostaną zniesione, jajka powrócą do produktów z wolnego wybiegu”.

"Kupujący mogą zauważyć różne etykiety na opakowaniach jaj, które wyjaśniają, że jaja zostały złożone przez kury tymczasowo przetrzymywane w celu ochrony ich zdrowia i dobrostanu. Gdy poziom ryzyka zmniejszy się, a środki utrzymania zostaną zniesione przez DEFRA, ptaki będą mogły ponownie wychodzić na zewnątrz" - komentowała Aimee Mahony z National Farmers’ Union.