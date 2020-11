Ilość zakażeń koronawirusem w Anglii spadła o 30% - to efekt wprowadzenia drugiego lockdownu

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Imperial College London w ramach analiz React-1 dzięki wprowadzeniu drugiego lockdownu liczba infekcji koronawirusem spadła o około jedną trzecią.

W badaniach React-1 przeprowadzonych przez Imperial College London brano pod uwagę wymazy pobrane od 100 000 osób w okresie od 13 do 24 listopada, dzięki czemu mamy do czynienia z najbardziej aktualnym obrazem obecności Covid-19 w Anglii. Przeprowadzonemu badaniu towarzyszyła ankieta przygotowana przez instytut Ipsos MORI. Analiza obejmowała testowanie losowej próby osób pod kątem koronawirusa, niezależnie od tego czy występowały u nich objawy czy też nie. Wyniki tych testów sugerują spadek liczby zakażeń między ostatnim badaniem a okresem 13-24 listopada 30%.

Badania wskazują na spadek infekcji koronawirusem o 30%

Wcześniej liczba przypadków rosła, podwajając się co dziewięć dni, co zostało zaobserwowane w trakcie ostatnich badań, które miały miejsce pod koniec października. Obecnie liczba przypadków spada, ale wolniejszym tempie, niż wzrosła wcześniej rosła - mniej więcej o połowę co 37 dni. Oszacowano również, że wskaźnik reprodukcji wirusa (R) spadł do poziomu 0,88. Oznacza to, że średnio każda infekcja przekładała się na mniej niż jedną inną nową infekcję.

Epidemia koronawirusa w UK ustępują? Są silne powody, aby móc tak napisać, ale minister zdrowia Matt Hancock zadeklarował, że cały kraj nie może sobie jeszcze pozwolić na "zdjęcie nogi z pedału gazu".

Czy koronawirus w UK znajduje się w odwrocie?

Regionalnie sytuacja na północnym zachodzie i północnym wschodzie - regionach z największą liczbą przypadków - wygląda o tyle dobrze, że infekcje spadły o ponad połowę. Z kolei największa liczba przypadków zachorowań występuje w East Midlands i West Midlands.

Według oficjalnych statystyk brytyjskiego rządu w ciągu ostatniej doby zanotowano 12 155 nowych zakażeń koronawirusem i doszło do 215 kolejnych śmierci z powodu zakażarenia Covid-19. Zasadniczo mamy do czynienia ze spadkiem ilości zakażeń. W sobotę odnotowano 3716 przypadków więcej, a tydzień temu - aż 6507. Mamy do czynienia z najmniejszą liczbą zachorowań od pięciu dniu i dziewiątym dniem, gdy bilans zachorowań nie przekracza 20 tysięcy.

Przypomnijmy, 26 listopada poznaliśmy w których regionach UK będą obowiązywały poszczególne tiery lokalnych restrykcji - po pełną listę odsyłamy do naszego tesktu "PILNE: Rząd ogłosił, które rejony znajdą się w Tier 3, Tier 2 i Tier 1 po zakończeniu drugiego lockdownu w Anglii [GRAFIKA]". O kryteriach klasyfikacji i poszczególnych regulacjach pisaliśmy w tym tekście: Rząd zdecyduje dziś, które regiony trafią do Tier 1, a które do Tier 2 lub Tier 3. Jakie będą kryteria kwalifikacji?.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!