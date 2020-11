Polski ekstremista z Luton skazany za posiadanie materiałów wybuchowych i terrorystycznych instrukcji

Londyński sąd Old Bailey wydał wyrok w jego sprawie

Brytyjski sąd Old Bailey skazał 26-letniego Polaka z Luton o skrajnie radykalnych poglądach na cztery lata pozbawienia wolności za posiadanie materiałów wybuchowych.

Przed słynnym sądem zlokalizowanym w Londynie swojego końca dobiegła sprawa naszego rodaka, który nie tylko znajdował się w posiadaniu materiałów wybuchowych, ale również licznych podręczników i instrukcji dotyczących działań terrorystycznych. 26-letni Polak mieszkający w Luton w sądzie zaprzeczał zarzutom dotyczącym planowaniu ataku lub usiłowaniu wykonania bomby. Zapewniał sąd, że nie miał zamiaru prowadzić żadnych działań terrorystycznych, a materiały i instrukcje gromadził.... z ciekawości i nudy.

W domowej szafie imigrant z Polski przechowywał sproszkowaną siarka w ilości 2 kilogramów. Materiały te zostały zakupione między majem i grudniem 2019 rokiem. Oprócz tego miał on dokumenty i książki, w których znajdowały się instrukcje jak w domowych warunkach zbudować bombę i jak przeprowadzić zamach terrorystyczny. Dodatkowo posiadał on kopię manifestu napastnika z Christchurch, gdzie w marcu 2019 dokonano zamachów na islamskie meczety.

Oprócz tego Polak nie krył się ze swoimi radykalnymi i ekstremistycznymi poglądami. W internecie wielokrotnie atakował mniejszości - muzułmanów, Żydów i społeczność gejowską - hejtując między innymi paradę Pride z 2019 roku czy lajkując zdjęcia zniszczenia Mekki bronią atomową. "Liberalna krew popłynie na ulicach" za tolerancję muzułmanów, osób transpłciowych, homoseksualizm, aborcję i feminizm pisał w innym miejscu, jak donosi portal "The Independent".

Czy mógł planować zamach na tarenie UK?

Analiza jego urządzeń elektronicznych ujawniła zainteresowanie bronią palną, nożami i zabójstwami, a także skrajnie prawicowymi poglądami. Wśród słów, które wyszukiwał na swoim komputerze znajdą się takie hasła jak "Nazis", "Hitler", "Polish Defence League" czy "Britain First".

Oskarżony Polak przed sądem bronił się, że nie jest neo-nazistą i zapewniał, że nie jest żadnym ekstremistą. Warto również dodać, że podczas pobytu w areszcie miał udawać, że jest chory psychicznie, aby dzięki temu uzyskać niższy wyrok. Ostatecznie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Sąd Old Bailey skazał go na 4 lata pozbawienia wolności. W dodatku przez 15 lat będzie musiał zgłaszać się na policję.

