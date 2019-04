Ile zarabiają europosłowie? Zobacz, jak brytyjscy deputowani "podreperują" swoje budżety jeszcze przed Brexitem

Fot: Getty

Ponieważ termin Brexitu został przesunięty do 31 października 2019 roku, Wielka Brytania prawdopodobnie weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się pod koniec maja. 73 brytyjskich posłów może zasiąść w PE już 2 lipca, otrzymując wynagrodzenie oraz różne inne świadczenia. Ile mogą zarobić do końca października?

Według informacji podanych przez BBC, od 2009 roku wszyscy posłowie do PE - niezależnie od kraju, który reprezentują - otrzymują tą samą stawkę, która wynosi 38,5 proc. wynagrodzenia podstawowego, otrzymywanego przez sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W przeliczeniu na konkretne stawki, posłowie do PE zarabiają obecnie 8 757,70 euro (około 7 599,14 funtów) miesięcznie brutto, czyli 6 824,85 euro (5 919,37 funtów) po opodatkowaniu i składkach ubezpieczeniowych UE.

GORĄCY NEWS: Wielka Brytania poprosi Unię o danie gwarancji imigrantom z UE oraz brytyjskim obywatelom na wypadek twardego Brexitu

Dodatkowo, brytyjscy eurodeputowani płacą także składki na ubezpieczenie społeczne w UK oraz różnicę między podatkiem unijnym a krajowym. Ponadto, na ostateczne wynagrodzenie wpływają również kursy walut, więc w zależności od siły funta, wysokość wynagrodzenia może być różna w różnych miesiącach.

Oprócz miesięcznej pensji, europosłowie mają prawo do emerytury w wieku 63 lat. Jak podaje BBC, za każdy pełny rok pracy deputowani otrzymują emeryturę w wysokości 3,5 proc. ich wynagrodzenia - im więcej pełnych lat przepracowanych w PE, tym większa suma odsetek wynagrodzenia, stanowiąca o wartości późniejszej emerytury. Dla przykładu, Nigel Farage, który jest posłem do PE od roku 1999, będzie uprawniony do emerytury o wartości 70 proc. wynagrodzenia posła do PE - jest to maksymalna stawka dozwolona na mocy unijnych przepisów, jak podaje BBC.

POPULARNY TEMAT: Nigel Farage zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Internauci nie pozostawiają na nim suchej nitki

Dla brytyjskich europosłów nie wszystko maluje się jednak w różowych odcieniach, ponieważ według źródeł z Parlamentu Europejskiego, jeśli Wielka Brytania opuści UE 31 października, to bieżący rok nie wliczy się do emerytury europosłów z UK, ponieważ odejdą oni ze swoich stanowisk przed upływem 12 miesięcy, czyli przed końcem czerwca 2020 roku.

Oprócz wynagrodzenia Parlament Europejski płaci wszystkim posłom do PE dodatkową zryczałtowaną dietę w wysokości 320 euro za każdy dzień obecności w Brukseli lub Strasburgu na oficjalnych posiedzeniach. Są to pieniądze na pokrycie kosztów zakwaterowania, posiłków i innych "powiązanych wydatków". Według BBC, aby rozliczyć się z tego dodatku nie są potrzebne żadne pokwitowania, ponieważ jest to dieta zryczałtowana i jest wypłacana tylko wtedy, gdy posłowie podpisują oficjalny rejestr.