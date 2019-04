Wielka Brytania poprosi Unię o danie gwarancji imigrantom z UE oraz brytyjskim obywatelom na wypadek twardego Brexitu

Brytyjski rząd zwróci się z prośbą do Unii Europejskej o zapewnienie praw imigrantów z UE mieszkających na Wyspach oraz brytyjskich obywateli we Wspólnocie na wypadek twardego Brexitu. Unia do tej pory nie chciała się jednak zgodzić na taką „mini-umowę” twierdząc, że wszystkie ustalenia zostały już zawarte w porozumieniu między Wspólnotą i Theresą May.

Z racji tego, że brytyjski parlament uparcie nie chce się zgodzić na umowę brexitową między Theresą May i Unią Europejską przez kontrowersyjną kwestię związaną z opcją backstop, wszystkie ustalenia zawarte w porozumieniu – także te, które dotyczą praw imigrantów z UE oraz praw obywateli brytyjskich w Unii – pozostają w zawieszeniu.

Aż 60 porc. Polaków w UK chce zostać na Wyspach i nie zamierza podejmować żadnych dodatkowych działań w związku z Brexitem

Brytyjski rząd chce zwrócić się do Wspólnoty z prośbą o danie gwarancji w sprawie jednej kwestii zawartej w umowie również w przypadku, gdyby doszło do twardebo Brexitu – dotyczy ona praw imigrantów z UE żyjących w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków mieszkających na kontynencie.

Parlamentarzysta z Partii Konserwatywnej Alberto Costa oraz organizacje działające na rzecz imigrantów z UE spotkały się w poniedziałek z ministrem ds. Brexitu apelując o ochronę praw obywateli UE a także brytyjskich we Wspólnocie niezależnie od tego, czy Wielka Brytania opuści Unię z umową czy bez niej.

W lutym brytyjscy parlamentarzyści już zwrócili się z taką prośbą do Unii Europejskiej, jednak spotkali się z odpowiedzią odmowną. Rzecznik Komisji Europejskiej, Mina Andreeva powiedziała, że UE „nie negocjuje mini-umów”, a najlepszym sposobem na zapewnienie praw obywatelom jest wynegocjowana umowa brexitowa.

W Wielkiej Brytanii żyje około 3,2 miliony obywateli UE, a na kontynencie w 27 krajach unijnych okoo 1,3 miliona brytyjskich obywateli.

Alberto Costa przedłożył poprawkę w brytyjskim parlamencie, która została poparta przez posłów. Zakłada ona wystosowanie listu do szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska, z prośbą o zagwarantowanie praw obywatelom UE na Wyspach nawet jeśli umowa ws. Brexitu nie zostanie zawarta.

Główny negocjator do spraw Brexitu z ramienia UE, Michel Barnier napisał do brytyjskiego rządu w marcu list odmowny twierdząc, że takie rozwiązanie „nie byłoby najłatwiejsze”, aby wydzielić kwestię praw obywateli z całej umowy brexitowej.

Minister ds. Brexitu, Steve Barclay oświadczył jednak, że zwróci się z kolejną prośbą do Michela Barniera w tej sprawie. Z kolei Alberto Costa zadeklarował, że będzie nakłaniał parlamentarzystów do napisania bezpośrednio do Donalda Tuska z prośbą o włączenie też innych liderów unijnych do tej dyskusji.