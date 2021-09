Ile oszczędności posiadają Polacy pracujący w ojczyźnie? Opublikowano najnowszy raport

Fot. Getty

Ile oszczędności ma przeciętny Polak mieszkający nad Wisłą? Czy pracujący w ojczyźnie Polacy są w stanie odkładać pieniądze? Oto najnowszy raport.

Według najnowszego raportu, Polacy ani specjalnie nie oszczędzają, ani też nie są wyjątkowo chętni do inwestowania ewentualnych nadwyżek finansowych.

Ile oszczędności posiadają Polacy?

Według badania przeprowadzonego wśród 1124 Polaków, okazuje się, że aż 44 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostała część, czyli 56 proc., posiada średnio 29 688 PLN oszczędności. W grupie osób, które jakiekolwiek oszczędności posiadają, jedynie 6 proc. badanych posiada poduszkę finansową przekraczającą 100 tys. PLN.

Przyczyn braku oszczędności w przypadku niemal połowy Polaków nad Wisłą może być wiele, choć badanie przeprowadzone na zlecenie Grupy Assay nie objęło tej kwestii. Można pokusić się jednak o przypuszczenie, że wiele osób zarabia zbyt mało, by być w stanie realnie odkładać coś na przyszłość.

Jakie są skłonności Polaków do oszczędzania i inwestycji?

Najnowszy raport dotyczył jednak jeszcze innej sprawy – nastawienia Polaków do inwestowania ewentualnej nadwyżki finansowej. W celu zbadania, co Polacy sądzą o inwestowaniu i jak bardzo są skłonni do inwestycji własnych pieniędzy, stworzono miarę nazwaną „wskaźnikiem gotowości inwestycyjnej Polaków”. W skali od 0 do 100 gotowość inwestycyjna Polaków plasuje się na poziomie 33. Dla porównani, w wielu krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 50-60, a w krajach skandynawskich sięga nawet poziomu 70.

Na gotowość inwestycyjną składają się trzy czynniki: doświadczenie, potencjał i przekonania. Doświadczenie, oznaczające dotychczasowe aktywności związane z oszczędzaniem i inwestowaniem, okazało się najsłabszą stroną Polaków. W skali od 0 do 100 uplasowało się na poziomie 22. Potencjał do oszczędzania i inwestowania wśród Polaków nad Wisłą pozostaje z kolei na nieco wyższym poziomie 28 na 100. Zdecydowanie lepiej wygląda czynnik przekonań, odnoszący się do tego, jak bardzo otwarci i pozytywnie nastawieni są Polacy w kwestii oszczędzania i inwestowania. Wskaźnik ten uplasował się na poziomie 49 na 100.