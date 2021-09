Ryanair i Wizz Air intensywnie rekrutują w Polsce. Na jakie zarobki i warunki pracy można liczyć?

Jakie kryteria trzeba spełnić, by pracować w liniach lotniczych?

Fot. Getty

Ryanair i Wizz Air ogłosiły wielką rekrutację do swoich baz w Polsce. Jakie zarobki i warunki pracy oferują popularne tanie linie lotnicze?

W związku ze spodziewanym ożywieniem rynku lotniczego po pandemii, dwie największe tanie linie lotnicze obsługujące połączenia z i do Polski, prowadzą szeroko zakrojone akcje rekrutacyjne w różnych polskich miastach, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji Ryanair lub Wizz Air?

Ryanair rekrutuje w Polsce

Irlandzki przewoźnik rekrutuje do pracy w swojej polskiej spółce o nazwie Buzz. Linie lotnicze chcą zatrudnić łącznie ponad 200 nowych członków personelu pokładowego w bazach w Warszawie Modlinie oraz w Katowicach. Jak informuje portal fly4free, Ryanair oferuje zarobki na start w wysokości to 20 tys. EUR rocznie brutto (czyli ok. 90,3 tys. PLN), a także szereg szkoleń dla nowych pracowników. Dodatkowo, Buzz kusi atrakcyjnym grafikiem pracy w systemie 5/3 (pięć dni pracy, trzy dni wolne).

Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na pracę w samolotach Ryanaira marki Buzz? Przede wszystkim od kandydatów na członków personelu pokładowego wymagane są wysoko rozwinięte umiejętności związane z obsługą klienta oraz zamiłowanie do podróży. Dla osób zainteresowanych Buzz organizuje dzień otwarty, który odbędzie się w środę 15 września 2021 od godzinie 10 rano w warszawskim hotelu Hitlon Warsaw City. Aby wziąć udział w rekrutacji, trzeba przynieść ze sobą CV.

Rekrutacja Wizz Air w Polsce

Również Wizz Air prowadzi obecnie intensywną rekrutację w Polsce, szukając kandydatów na członków personelu pokładowego. Spotkania rekrutacyjne odbywają się w Warszawie, Krakowie oraz w Gdańsku. Spotkania rozpoczynają się w wyznaczone dni o godzinie 9 rano i mogą trwać nawet cały dzień. Kandydaci muszą przynieść ze sobą CV i mogą być proszeni o autoprezentację oraz o udział w szeregu zajęć, ćwiczeń zespołowych i odgrywania scenek, by w końcu do trzeć na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. Najbliższe spotkania rekrutacyjne Wizz Air zostały zaplanowane następująco:

Kraków: 14 września (wtorek) i 18 września (sobota) w Ibis Kraków Centrum Hotel

Warszawa: 18 września (sobota) w Hampton by Hilton Warsaw Airport.

Nowym pracownikom Wizz Air zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie, premie, zniżki na loty i bilety dla rodziny oraz przyjaciół. Węgierski przewoźnik kusi także możliwościami rozwoju w międzynarodowym zespole oraz ścieżką awansu zawodowego dla zaangażowanych pracowników.