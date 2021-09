Powrót do Polski: Sprawdź, jak skorzystać z programu "Rodzina 500+" po przyjeździe z UK

Fot: www.gov.pl/

Czym jest program popularnie określany, jako "500+"? Jego oficjalna nazwa to "Rodzina 500 plus". Jest realizowany od 1 kwietnia 2016, rzecz jasna w Polsce. To państwowy program z zakresu polityki społecznej, którego celem jest pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze. Świadczenie ma wysokość 500 złotych. Zamiar stworzenia programu został ogłoszony w 2015 przez partię Prawo i Sprawiedliwość, a po jej wygranej w wyborach parlamentarnych w 2015 opracowany i wdrożony przez rząd pod wodzą premier Beaty Szydło.

Początkowo, wypłacanie środków z tytułu "500+" było ograniczone - pieniądze otrzymywała każda rodzina na każde drugie, trzecie i kolejne dzieci, aż do 18. roku życia. Świadczenia na pierwsze dziecko były uzależniono od dochodu rodziny. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły w kwietniu 2016, a od 1 lipca 2019 program został rozszerzony i objął każde dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego.

Jak skorzystać z "500+" po przyjeździe z UK? Wyjaśniamy!

Wstępnie zaznaczmy, że 1 czerwca 2021 rozpoczął się nowy okres świadczeniowy na 2021/2022. Będzie on trwał do 31 maja 2022 roku.

Jak uzyskać prawo do świadczenia z tytułu 500+?

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy jest warunkowane złożeniem wniosku w tej sprawie. Wniosek składa się do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Konkretnie chodzi o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).

Wnioski na obecnie trwający okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022) można składać:

od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną

od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (osobiście lub pocztowo)

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

przez bankowość elektroniczną;

portal PUE ZUS.

Jak czytamy na łamach rządowego portalu warunkiem do otrzymania pieniędzy z 500+ jest mieszkanie w Polsce, a nie polski paszport - "obywatelstwo polskie nie stanowi podstawy do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie".

"Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Przepisy unijne wykluczają sytuację, w której rodzina pobiera pełną kwotę świadczeń w dwóch państwach członkowskich jednocześnie, może jednak otrzymać najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw" - czytamy na łamach portalu Powroty.

Warto dodać, że kraje należące do UE i EOG wymieniają się informacjami w tej kwestii i gdy dochodzi do sytuacji, w której w dwóch krajach pobierane jest podobne świadczenie na dziecko/dzieci, władze podejmują decyzję, który kraj będzie właściwy do ich wypłaty. "Zgodnie z przepisami (...) bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci" - jak czytamy dalej na Powrotach.

Świadczenia dla rodzin a Brexit

Z kolei na portalu czytamy w jaki sposób działa koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

Zgodnie z zapisami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii, prawo Unii Europejskiej, w tym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdzie zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób (członkowie rodzin, osoby pozostałe przy życiu, obywatele państw trzecich), które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego, który nastąpił z dniem 31 grudnia 2020 r. i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (świadczenia „500+”) nieprzerwanie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uwaga! Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane. Taką istotną zmianą jest także powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie.

PRZYKŁAD 1:

Żona obywatela polskiego, który zamieszkiwał i pracował w Wielkiej Brytanii w dniu zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) i pozostaje w niezmienionej sytuacji, składa w lutym 2021 r. wniosek o świadczenie „500+” na dziecko. W sprawie złożonego wniosku znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatem rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

PRZYKŁAD 2:

W styczniu 2021 r. wnioskodawczyni pobierająca „500+”, której mąż pracował w Wielkiej Brytanii składa oświadczenie, że od 10 stycznia 2021 r. mąż powrócił do Polski i nie pobiera brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych. Składając nowy wniosek o „500+” w marcu 2021 r., wnioskodawczyni oświadcza, iż od 27 lutego 2021 r. mąż znowu podjął zatrudnienie na terytorium Wielkiej Brytanii. W sprawie nowego wniosku nie będą miały zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż nastąpiło przerwanie okresu, o którym mowa w umowie wyjścia, a zatem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie urząd gminy, w którym złożono wniosek, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych.

Poniższy materiał opracowaliśmy na podstawie informacji z portalu polskiego rządu (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-dla-rodzin-a-brexit-wyjasniamy-jak-to-dziala) oraz z portalu Powroty.gov.pl (link:https://powroty.gov.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-rodzina-500-plu-1). Pod tamtym linkiem znajdziecie również informacje odnośnie podstaw prawnych.