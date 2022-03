Ile kosztuje wynajem mieszkania w Londynie? Oto najdroższe i najtańsze opcje w zależności od dzielnicy

Fot. Getty

Dla niektórych londyńczyków współdzielenie mieszkania to kwestia stylu życia, a dla innych - brutalna konieczność. The Office for National Statistics podało właśnie, w których londyńskich dzielnicach wynajem pokoju jest najdroższy, a w których najbardziej opłacalny.

The Office of National Statistics (ONS) opublikował właśnie dane dotyczące najdroższych i najtańszych dzielnic, jeśli chodzi o wynajem pokoju w Londynie. I tak z najnowszych badań wynika, że najdroższy pokój można wynająć w Newham, we wschodnim Londynie, w cenie średnio £740 miesięcznie. W obrębie dzielnicy szczególnie drogo jest w Stratford, Canning Town i Royal Docks — trzech największych stołecznych strefach regeneracji, gdzie koszt wynajmu może być wysoki niezależnie od tego, czy jest to pokój, czy cały dom. Niewiele mniej, niż w Newham, kosztuje też średni najem pokoju w Westminster – jest to średnio £737.

Na najniższe ceny najmu w Londynie można z kolei liczyć w Bexley, gdzie średni miesięczny koszt wynajmu to £450 i w Hillingdon, po drugiej stronie Londynu, gdzie za standardowy pokój zapłacimy £492.

Najem mieszkania w Londynie – gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Poniżej prezentujemy medianę miesięcznego czynszu w każdej z dzielnic Londynu

Barking and Dagenham £542

Barnet £592

Bexley £450

Brent £550

Bromley £600

Croydon £500

Ealing £650

Enfield £600

Greenwich £592

Hackney £642

Haringey £574

Harrow £546

Havering £608

Hillingdon £492

Hounslow £550

Islington £635

Kingston upon Thames £642

Lambeth £585

Lewisham £625

Merton £600

Newham £740

Redbridge £667

Richmond upon Thames £650

Southwark £681

Sutton £517

Tower Hamlets £592

Waltham Forest £642

Wandsworth £463

Westminster £737