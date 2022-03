Ile alkoholu można wypić w samolocie? Sprawdź, jak wysokie kary grożą za złamanie zasad podczas lotu

Fot. Getty

Co można, a co jest zabronione podczas lotu w kwestii picia alkoholu? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie reguł dotyczących spożycia i bycia pod wpływem w samolocie? Odpowiadamy.

Picie alkoholu podczas lotu to zjawisko dość powszechne w dzisiejszych czasach. Jedni piją z nudów, żeby czas szybciej minął, inni zapijają lęk związany z podróżą samolotem, jeszcze inni wesoło się bawią podczas lotu – pijąc w towarzystwie inni pasażerów.

W kwestii wnoszenia i spożywania alkoholu na pokładzie samolotu istnieją jednak całkiem precyzyjne zasady. Ich nieprzestrzeganie może poskutkować wysoką karą finansową lub nawet więzieniem. Co zatem jest dozwolone, a co zabronione w samolocie pod względem przewozu i spożywania alkoholu?

Alkohol w samolocie. Co można, a czego nie można?

Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) określa zasady, jakich trzeba przestrzegać podczas podróży lotniczej obejmującej Wielką Brytanię. Na podstawie tych zasad pasażerowie mogą zostać ukarani, jeśli się nie dostosują. Co można, a czego nie można w kwestii alkoholu w samolocie?

Pod względem ilości alkoholu, jaką można wnieść do samolotu, zasady CAA są jasne. W przypadku napojów, w których objętość alkoholu mieści się w przedziale 24-70 proc., pasażer może zabrać na pokład do 5 litrów alkoholu zakupionego w strefie wolnocłowej. Napoje, które mają mniej niż 24 proc. alkoholu nie są limitowane, o ile zostały zakupione w strefie Duty Free. Natomiast trzeba pamiętać, że na pokład samolotu nie można wnieść żadnego napoju, który ma więcej niż 70 proc. zawartości alkoholu.

Z kolei pod względem spożywania obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu własnego, wniesionego przez pasażera z zewnątrz do samolotu. Zakaz obejmuje też zakupy dokonane w strefie bezcłowej na lotnisku. Na pokładzie można legalnie spożywać jedynie napoje alkoholowe sprzedawane w samolocie. Niezależnie jednak od tego, upicie się podczas lotu – czy to celowe, czy przypadkowe – jest przestępstwem. Oznacza to, że jakiś odgórny limit ilości alkoholu, jaką można wypić w samolocie nie jest sprecyzowany - chodzi przede wszystkim o to, w jakim stanie będzie pasażer, czy będzie sie kontrolował i zachowywał odpowiedzialnie podczas podróży.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad dotyczących alkoholu w samolocie?

Wysokość kary zależy od wagi przewinienia. Maksymalne kary za upicie się w samolocie i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, wynoszą 5 tys. funtów grzywny oraz dwa lata więzienia. To jednak nie wszystko, ponieważ CAA podkreśla, że pasażerowie zakłócający podróż mogą zostać wezwani do zwrotu kosztów lotu, na przykład związanych z koniecznością nieplanowanego przeplanowania samolotu, wynoszący zwykle między 10 000 a 80 000 funtów.