Huragan Evert uderzył w Wielką Brytanię. Met Office wydało ostrzeżenia pogodowe

Południowo-zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii zostało jak na razie najbardziej dotknięte przez huragan Evert, który ubiegłej nocy uderzył w Anglię i Walię. Met Office wydało ostrzeżenia o porywistym wietrze i intensywnych opadach deszczu dla całego południowego pobrzeża.

Huragan Evert uderzył w Wielką Brytanię. Met Office ostrzegło, że prędkość wiatru może osiągnąć miejscami nawet do 75 mil na godzinę (121 km/h). Możliwe są także intensywne opady deszczu. David Braine, meteorolog BBC, powiedział, że tak silny huragan jest rzadko spotykany o tej porze roku.

Huragan Evert uderzył w Wielką Brytanię

Szczególnie mocny wiatr obserwowany był ubiegłej nocy na południowym wybrzeżu Anglii, szczególnie w Kornwalii, oraz na południowym brzegu Walii. Według prognoz, po tym jak huragan w czwartek w nocy oraz w piątek przejdzie przez południowe wybrzeże, wiatr i deszcze przesuną się w głąb Wielkiej Brytanii.

Pogoda Anglia. Alerty pogodowe Met Office

W związku z huraganem, niosącym porywisty wiatr i silne opady deszczu, Met Office wydało ostrzeżenia pogodowe dla południowego wybrzeża Anglii i Walii. W nocy z czwartku na piątek południowo-zachodnie wybrzeże objęte było bursztynowym alertem, który obecnie złagodzono, utrzymując alert żółty co najmniej do południa w piątek. Z kolei dla wybrzeża południowo-wschodniego alert żółty obowiązuje co najmniej do godziny 18:00 w piątek.

Huragan Evert uderzył w UK. Żółte alerty Met Office na piątek

Synoptycy ostrzegają, że siła wiatru może być tak duża, że może dojść do uszkodzenia budynków czy zakłóceń w podróżach publicznymi środkami transportu - szczególnym zagrożeniem mogą być bowiem powalone drzewa. Na trudne warunki, w tym śliską nawierzchnię, powinni być również wyczuleni kierowcy. Pogoda może także chwilowo zakłócać łączność i zasięg telefonów komórkowych czy internetu.

Huragan Evert w UK. Prognoza Met Office: