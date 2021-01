Huragan Christoph wywołał gigantyczne ulewy w UK. Met Office ostrzega, że nie jest to „tradycyjny typ” huraganu

W związku z uderzeniem huraganu Christoph w Wielkiej Brytanii doszło do obfitych opadów deszczu, które z kolei stworzyły duże zagrożenie powodziowe. W całym kraju obecnie obowiązuje aż 200 alertów powodziowych.

Met Office wydało serię ostrzeżeń pogodowych związanych z „zagrożeniem życia” – bursztynowe alerty dla części rejonu Midlands i północnej Anglii, oraz żółte alerty dla pozostałych rejonów Anglii i części Szkocji, a także Irlandii Północnej.

Uderzenie huraganu Christoph

Wraz z nadejściem huraganu Christoph doszło do obfitych opadów deszczu, a także silnych porywów wiatru oraz opadów śniegu. Jak powiedział Simon Patridge z Met Office:

- Nie jest to tradycyjny typ huraganu, będzie wietrznie, ale jego siła nie opiera się na sile wiatru. Chodzi o zniszczenia wywołane przez deszcz. W pewnych częściach Cumbrii spadło od północy ponad 80 mm deszczu, jest także duża liczba miejsc, gdzie spadło 50 mm deszczu, a w ciągu następnych 24 do 36 godzin zobaczymy jeszcze więcej opadów.

Patridge dodał także, że w niektórych rejonach w ciągu paru dni spadnie tyle deszczu, ile zwykle pada w ciągu miesiąca.

- W rejonach tych spadło już od 50 mm do 70 mm deszczu, a ostrzeżenie pogodowe jest w mocy do czwartku do północy, zatem jest to wyjątkowo długi okres, i w tym czasie spadnie od 150 mm do 200 mm deszczu – dodał Patridge.

Zagrożenie powodziowe

Stan wód w rzekach rośnie gwałtownie w wielu rejonach kraju, w części z nich doszło już do powodzi, które wywołały problemy w transporcie, działaniu kolei (niektóre trasy zostały zamknięte na północnym-zachodzie kraju wieczorem).

Tysiące mieszkańców Yorkshire zabezpieczają swoje budynki przed zalaniem i jak mówią „przygotowani są na najgorsze”. Mieszkańcy Fishlake niedaleko Doncaster, Calder Valley niedaleko Halifax, Yorku spędzili wtorek na przygotowaniach do powodzi. North Yorkshire County Council podał, że ponad 15 000 worków z piaskiem zostało przygotowanych w całym kraju.