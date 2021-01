Huragan Christoph na Wyspach. Wydano już alerty powodziowe, a władze lokalne przygotowują się do ewakuacji mieszkańców

Nad Wyspy nadciąga huragan Christoph. Met Office wydało już bursztynowy alert dotyczący obfitych opadów deszczu i powodzi dla północnej Anglii, włączając także Manchester, Leeds, Sheffield i Peterborough. Mieszkańcy South Yorkshire mają przygotować się do ewentualnych ewakuacji w związku z powodzią.

Wraz z nadejściem huraganu Christoph może dojść do powodzi w związku z obfitymi opadami deszczu. Environment Agency opisało sytuację pogodową jako „zmienną”. Met Office z kolei zapowiedziało obfite ulewy na wtorek, środę i czwartek.

Mieszkańcy północnej, centralnej i wschodniej Anglii dostali ostrzeżenia pogodowe dotyczące powodzi, a władze lokalne w tych rejonach przygotowują się na możliwe ewakuacje ludności.

Już we wtorek w nocy zaczną się obfite ulewy, co przy topniejącym śniegu na wyżej położonych terenach stworzy poważne zagrożenie powodziowe. Synoptycy ostrzegają przed uszkodzeniami budynków, odcięciem od niektórych zalanych dróg, przerwami w dostawach prądu, a także utrudnieniami w podróży.

Duża część rejonu Midlands, północnej Anglii, południowej Szkocji i Irlandii Północnej zostały objęte żółtymi alertami związanymi z opadami deszczu.

A major incident has been declared at a South Yorkshire Level in preparation for potential flooding over the next few days.



Key risk areas have been inspected over the past 36 hours, sand-bags have been handed out in flood-risk areas & will continue over the next 24 hours. https://t.co/Nwi9UbPUol