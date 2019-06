Horoskop słowiański na letnie przesilenie - SPRAWDŹ, co czeka cię w przyszłości!

Fot: Wikimedia Commons

Horoskop słowiański różni się nieco od tradycyjnego horoskopu - jedną ze znaczących różnic jest osobny znak dla osób, które urodziły się 21 lub 22 czerwca, a więc w czasie, gdy przypada najkrótsza noc w roku, noc Kupały.

Noc Kupały (zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą) to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca. Jest ono obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około 21-22 czerwca. Kościół katolicki, nie mogąc wykorzenić corocznych obchodów Sobótki z wywodzącej się z wierzeń słowiańskich obyczajowości, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością chrześcijańską. Stąd wzięła się późniejsza wigilia św. Jana, potocznie zwana też nocą świętojańską, posiadająca wówczas wiele zapożyczeń ze święta wcześniejszego. Jest ona obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca.

Dodajmy, że Kupała (albo Kupało lub Kupajło) to domniemane słowiańskie bóstwo płodności. Pierwsze informacje o jego kulcie pochodzą z XVII wieku i wiążą się z kultem obchodzenia Nocy Kupały. Jak czytamy na polskiej wersji Wikipedii "przypuszczalnie jest zjawiskiem wtórnym, wynikłym z prób zasymilowania przez chrześcijaństwo dawnych słowiańskich obrzędów kupalnych z postacią Jana Chrzciciela (którego w niektórych regionach zaczęto wręcz zwać Kupałą)". Istnienie bóstwa o imieniu Kupała nie jest jednak potwierdzone źródłowo, zaś sama nazwa święta wywodzi się prawdopodobnie od słowa kǫpati „kąpać”, albo też indoeuropejskiego *kup- „pożądać”, co rzecz jasna kojarzy się z bogiem Kupidynem.

Według słowiańskich wierzeń osoby urodzone w czasie letniego przesilenia cieszyły się specjalnymi względami. Najkrótsza noc w roku była dla naszych przodków jednym z najważniejszych świąt. Urodzeni pod tym znakiem jawią się jako osoby posiadające wyjątkowy dar przekonywania. Dlatego często sprawdzają się jako przywódcy lub szefowie. Z łatwością nawiązują kontakty, ale choć rodzina nie jest dla nich najważniejsza, to starają się należycie dbać o najbliższych.

Pieniądze i majątek nie są dla nich najważniejsze, ważniejszy jest dla nich rozwój duchowy, dlatego żyją w spokoju i harmonii. Dzięki temu rzadko narzekają na zdrowie i wszelkie dolegliwości. Bardzo często osoby urodzone podczas letniego przesilenia sprawiają wrażenie osób prostych, jednak to tylko pozór, który skrywa bogate życie wewnętrzne. Są ludźmi niezwykle emocjonalnymi, którzy przywiązują dużą wagę do strefy duchowej i uczuciowej. Doceniają bliskość natury i spokojne życie. Nie lubią zgiełku. Mają iście filozoficzne usposobienie do życia.