Horoskop słowiański na 2019 rok. Zobacz, co Cię czeka w nadchodzącym roku

Zobacz, co może przynieść rok 2019 według słowiańskich znaków zodiaku. Nasi przodkowie dokładnie tak samo jak my byli ciekawi, co zdarzy się w przyszłości. Jednak słowiańskie znaki zodiaku nieco różnią się od ich zachodnich odpowiedników. Sprawdź dlaczego.

Słowianie to lud, który był od zawsze bardzo związany z religią. Jednak w odróżnieniu od religii chrześcijańskiej, wiara Słowian opierała się mocno na przyrodzie. Dlatego słowiańskie horoskopy mają z przyrodą bardzo silną więź.

Czarnobóg 24 grudnia - 30 stycznia

Osoby urodzone w tym czasie mają naturę wojownika i są nieustraszone. Nigdy nie patrzą się za siebie i częściej wybiegają w przyszłość dokładnie ją planując. Są też pełni optymizmu, którym zarażają otoczenie. Wytrwale dążą do wybranego przez siebie celu i są w tym szalenie konsekwentni. W miłości są raczej spokojni i stabilni. Nie szukają przygód i jeśli się zakochują to na zabój i na zawsze. W 2019 roku osoby spod tego znaku mogą spodziewać się zmiany pracy i związanych z tym nowych wyzwań, ale z natury waleczny Czarnobóg zrobi wszystko, żeby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Weles 31 stycznia - 21 marca

Dzieci Welesa to osoby, które łatwo ulegają pokusom i różnym zachciankom, dlatego powinny one szczególnie zwracać uwagę na ich ograniczenie. Są to osoby mające dużo empatii i optymizmu, dzięki czemu mogą liczyć na grono oddanych i wiernych przyjaciół. Dzieci Welesa to osoby uchodzące za wyjątkowo gorących kochanków, którzy doskonale znają potrzeby partnera. W pracy są często samotnikami, dlatego praca w grupie nie jest dla nich przyjemnością. Osoby urodzone pod tym znakiem są w gruncie rzeczy indywidualistami, którzy lepiej wypełnią zadania w samotności. Czasem są lekkoduchami i wydają zbyt dużo pieniędzy, na co powinni zwrócić uwagę w przyszłym roku.

Dziewanna 22 marca - 16 kwietnia

Dziewanna to bogini wiosenna, która jest opiekunką wszelkiej przyrody, dlatego też osoby urodzone pod tym znakiem są szczególnie związane z przyrodą. Najlepiej czują się przebywając na jej łonie. Sprawdzają się jako nauczyciele i opiekunowie, ponieważ mają dużo cierpliwości i wewnętrznej harmonii. Dzieci dziewanny są kochający i stali w uczuciach. Preferują stałe związki. W pracy lubią być drobiazgowi i dokładni, czym imponują współpracownikom i przełożonym.

Jarowit 17 kwietnia - 14 maja

Urodzeni w znaku Jarowita lub Jaryły są osobami walecznymi i pewnymi siebie. Mają duży temperament i są zdeterminowani w działaniu, przez co często obierani są jako tyrani, choć nie jest to ich prawdziwa natura. Obdarzone sporym temperamentem dzieci Jaryły nie należą do osób najwierniejszych. Jaryła zawsze będzie dążył do stabilizacji życiowej, ale nigdy nie będzie mógł jej do końca osiągnąć, ponieważ nie leży ona w jego naturze. W pracy są konsekwentni i dobrze sprawdzają się w zarządzaniu ludźmi. W związku z tym doskonale poradzą sobie z założeniem i prowadzeniem własnej firmy.

Lela 15 maja - 2 czerwca

Lela to bogini lata. Jej postać związana jest z nadchodzącym dla Słowian czasem żniw i wytężonej pracy. Dzieci leli są doskonałymi kompaniami do wszelkich rozrywek. Długo nie usiedzą w jednym miejscu, ponieważ szybko poczują przygnębiającą i szarą rzeczywistość. Nie lubią się nudzić, dlatego biorą się za realizowanie wielu pomysłów w tym samym czasie. Podobnie jest w miłości: nie lubią rutyny i powtarzalności, dlatego często okazują się ognistymi kochankami. Chętnie eksperymentują i poszukują nowych doznań. W pracy często mają oryginalne pomysły, ale mają przy tym problem z ich realizacją.

Kostroma 3 czerwca - 12 czerwca

Urodzeni w tym słowiańskim znaku są osobami obdarzonymi wieloma talentami. Niestety często mają też przykre doświadczenia, które blokują rozwinięcie ich talentów. Mają w sobie dużo empatii i lubią pomagać innym. Dzieci Kostromy dość późno zakładają rodzinę, ale potem są jej szczerze oddani i mocno do niej przywiązani. Dostają od losu wiele szans, ale przez brak wiary w siebie większości nie wykorzystują. Są też nadmiernie ufni, co może czasem skutkować przykrymi doświadczeniami.

Dodola 13 czerwca - 6 lipca

Spokojni i nieco flegmatyczni - tak można określić osoby urodzone pod słowiańskim znakiem Dodoli. Są to ludzie, którzy lubią wykorzystywać wolny czas na kontemplowanie i rozważanie najgłębszych sekretów własnego ja. Wierzą w przeznaczenie i wiara ta przynosi im szczęście w życiu. Mają nieco odmienne poglądy na miłość i rodzinę, więc ich życie miłosne jest bardzo zmienne. W pracy nie lubią się przemęczać i szukają zajęcia, które będzie sprawiało im przyjemność. Bywają też lekkomyślni i nieodpowiedzialni, co może ich czasem doprowadzić do problemów - także finansowych.

Kupała 21 lub 22 czerwca

Osoby urodzone w czasie letniego przesilenia byli zawsze szczególnie traktowani przez Słowian, dla których najkrótsza noc w roku była jednym z najważniejszych świąt. Urodzeni pod tym znakiem jawią się jako osoby posiadające wyjątkowy dar przekonywania. Dlatego często sprawdzają się jako przywódcy lub szefowie. Z łatwością nawiązują kontakty, ale choć rodzina nie jest dla nich najważniejsza, to starają się należycie dbać o najbliższych. Pieniądze i majątek nie są dla nich najważniejsze, ważniejszy jest dla nich rozwój duchowy, dlatego żyją w spokoju i harmonii. Dzięki temu rzadko narzekają na zdrowie i wszelkie dolegliwości.

Łada 7 lipca - 1 sierpnia

Świętowanie, wesela i inne rozrywki to chleb powszedni dla dzieci Łady. Kochają wszelką sztukę i przyrodę, na łonie której czują się najlepiej. Posiadają przy tym dużą fantazję i wyobraźnię, co pozwala im osiągać spore sukcesy w pracy zawodowej. Znani są też z abstrakcyjnego myślenia, które popycha ich często w zaskakujących kierunkach. W pracy są uważani za lojalnych pracowników oraz fachowców, na których można liczyć. Jeśli dzieci Lady kochają, to kochają na zawsze.

Perun 2 sierpnia - 28 sierpnia

Najważniejszy słowiański bóg stojący na czele panteonu słowiańskich bóstw. Z racji tego, że jest przywódcą, to i jego dzieci mają wrodzone cechy przywódcy. Waleczne i władze dzieci Peruna zrobią też wszystko, żeby zadbać o swoją rodzinę. Nie spodziewaj się od dziecka Peruna, że wyzna szybko miłość. Jeśli już to zrobi, to wyznanie to będzie szczere. W pracy są dokładni i tego samego wymagają od innych, co może budzić wrogość niektórych współpracowników. Lubią oszczędzać i odkładać pieniądze na później.

Żywa 29 sierpnia - 13 września

Osoby urodzone pod tym znakiem są skromne, życzliwe i uczynne. Lubią cieszyć się z małych rzeczy, dzięki czemu najczęściej są uśmiechnięci czym zarażają swoje otoczenie. Nie umieją wyznawać swoich uczuć i nie można od nich oczekiwać romantycznych wyznań. Jeżeli jednak już się na to zdecydują, to wyznanie jest szczere i z głębi serca. W pracy są osobami sumiennie wypełniającymi obowiązki i robią to z dużym poświęceniem. Muszą jednak uważać, bo łatwo popadają w pracoholizm i zapominają o swoich najbliższych.

Mokosz 14 września - 27 września

Urodzeni pod znakiem Mokosza są ludźmi spokojnymi i nad wyraz poukładanymi. Często są przewidywalni, więc nie są skorzy do spontanicznych i romantycznych gestów. Cenią sobie spokojne życie rodzinne, w którym czują się idealnie. Związek i rodzina są dla nich największą świętością. Dzieci Mokosza są również pracowici, ale muszą uważać, żeby nie zostali wykorzystani. Lubią pieniądze i nie odmówią sobie zrealizowania choćby najmniejszego interesu, który przyniósłby im zysk.

Swarożyc 28 września - 15 października

Dzieci Swarożyca czy też Swaroga są miłośnikami wszelkiej sztuki i piękna. Odkrywają go dla siebie i potrafią nim zainteresować innych, którzy doceniają ich jako znawców sztuki. W miłości się nie spieszą i długo szukają odpowiedniego partnera, ale gdy już go znajdą, to robią wszystko, żeby z nim zostać na stałe. Potrafią zawalczyć o swoją miłość i oddać się jej w całości. Są osobami zazdrosnymi i uczulonymi na to. W pracy są wszechstronni i kreatywni czym zaskarbiają sobie uwagę przełożonych. Praca, podobnie jak miłość jest dla nich walką i wyzwaniem, z którym chcą się zmierzyć.

Marzanna 16 października - 8 listopada

Umiejętnie kontrolują swoje emocje, co pozwala im sprytnie manipulować otoczeniem. Są osobami upartymi i niezwykle zdyscyplinowanymi i potrafią podejść do wielu rzeczy ze spokojem ducha. Stawiają przed współpracownikami duże wymagania, czym narażają się niektórym z nich. Są indywidualistami i praca w zespole nie jest ich mocną stroną, najlepiej radzą sobie w pojedynkę. Miłość traktują dość przedmiotowo, ale lubią zawalczyć o swojego partnera. Nie lubią wydawać pieniędzy i są straszliwie oszczędni.

Siemargł 9 listopada - 28 listopada

Są to osoby pewne siebie, aktywne i posiadające duże umiejętności interpersonalne, które wykorzystują w kontaktach. Nastawieni są bardziej na rozwój duchowy niż materialny i nie dla nich jest powierzchowna wiara. Dla swoich partnerów życiowych są namiętnie kochającymi osobami, które liczą na długi związek. Są wierni, uczciwi i godni zaufania drugiej połówki. Lubią pomagać ludziom nie tylko w pracy, ale także i na co dzień. Znani są jako osoby dbające o swoje otocznie i podwładnych.

Żmij 29 listopada - 23 grudnia

Dzieci Żmija to osoby, którym w życiu nic nie przychodzi łatwo i na wszystko co mają muszą sami zapracować. Nie są samotnikami i zawsze muszą mieć kogoś obok siebie, bo tylko wtedy czują się dobrze. Mają trudny charakter i często jest to powodem rozstań i zmian partnerów, ale nigdy nie przestają szukać drugiej połówki. Lubią pracować dużo i ciężko. Dzieci Żmija to osoby ambitne i odpowiedzialne. Lubią otaczać się luksusem choć po ich zachowaniu można odnieść wrażenie, że gardzą dobrami materialnymi.