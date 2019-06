Horoskop słowiański na czerwiec - SPRAWDŹ, co czeka cię w przyszłości!

Fot: Pixabay

Sprawdź, jak to, co zostało zapisane w gwiazdach zinterpretowali nasi słowiańscy przodkowie - prezentujemy horoskop słowiański dla osób urodzonych między 13 czerwca, a 6 lipca.

Osoby, które przyszły na świat w tym okresie urodziły się pod znakiem Dodoli. Inaczej znana jako Perperuna, to kobiece bóstwo słowiańskie poświadczone głównie w wierzeniach Słowian południowych. Była to żeńska wersja boga piorunów i/lub jego żona.

Najprawdopodobniej z kultem Perperuny związany był praktykowany na Bałkanach obrzęd sprowadzania deszczu o nazwie Peperuda, polegający na polewaniu wodą dziewczyny, stanowiącej "ofiarę" dla Peruna.

Spokojni i nieco flegmatyczni - tak można określić osoby urodzone pod słowiańskim znakiem Dodoli. Są to ludzie, którzy lubią wykorzystywać wolny czas na kontemplowanie i rozważanie najgłębszych sekretów własnego ja. Wierzą w przeznaczenie i wiara ta przynosi im szczęście w życiu. Mają też mnóstwo energii, która z nich wręcz tryska. Może to właśnie dzięku temu cieszą się tak świetnym zdrowiem? Długo pozostają młodzi duchem, a czas zdaje się ich nie umieć. Wiele osób chciałoby pewnie poznać tajemnicę ich świetnego nastroju..

Mają nieco odmienne poglądy na miłość i rodzinę, więc ich życie miłosne jest bardzo zmienne. W pracy nie lubią się przemęczać i szukają zajęcia, które będzie sprawiało im przyjemność. Bywają też lekkomyślni i nieodpowiedzialni, co może ich czasem doprowadzić do problemów - także finansowych. Można o nich również powiedzieć, że są naiwni i leniwi, ale nie jest to regułą. Niektórym mogą wydawać się rozczeniowi w swojej postawie polegającej na tym, że oczekują, iż wszystko będzie im przychodzić bez wysiłku.

Dodajmy, że są to osoby bardzo kochliwe, ze skłonnością do flirtowania. Lubią tę grę między kobietą, a mężczyzną i badanie granic, które można jeszcze przekroczyć. W miłością warto szukać takich partnerów, którzy będą skłonni zaakceptować takie podejście.