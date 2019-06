Lista 10 produktów finansowych z ukrytym PPI. Tego się nikt nie spodziewał!

Afera związana z PPI dobiega już do końca, 29 sierpnia tego roku jest ostatecznym terminem, do którego można ubiegać się o zwrot Payment Protection Insurance. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że PPI mogło być ukryte także pod innymi usługami oprócz pożyczek i kredytów hipotecznych, dlatego warto to sprawdzić.

PPI, czyli Payment Protection Insurance to ubezpieczenie spłaty zadłużenia, które jest sprzedawane przez banki w celu zapewnienia uregulowania rat pożyczki, karty kredytowej, czy kredytu hipotecznego w przypadku choroby klienta, utraty przez niego pracy, płynności finansowej czy wypadku.

NIE CZEKAJ! ODZYSKAJ TYSIĄCE FUNTÓW ZA PPI

Stanowi to zabezpieczenie dla banku, gdyby klient utracił płynność finansową i nie mógł już dłużej spłacać swojego zobowiązania. Niestety przez lata wiele banków PPI sprzedawało swoim klientom w sposób nieuczciwy i teraz osoby te mogą ubiegać się o zwrot swoich pieniędzy.

Najczęściej PPI jest kojarzone z kredytami hipotecznymi oraz pożyczkami udzielanymi przez duże banki. Okazuje się jednak, że istnieją też inne konta i usługi, które miały ukryte PPI i wielu klientów do tej pory nie zdaje sobie sprawy z tego, że należy im się zwrot.

Masz konto w banku? Bardzo możliwe, że należy ci się zwrot w ramach PPI. Wypełnij formularz>>

Oto niespodziewane konta, które mogą mieć ukryte PPI. Lepiej je sprawdź:

American Express (karta kredytowa)

Volkswagen (kredyt samochodowy)

JD Williams (karta sklepowa)

Mercedes Benz (kredyt samochodowy)

John Lewis (karta sklepowa)

Debenhams (karta sklepowa)

Miss Selfridge (karta sklepowa)

Wallis (karta sklepowa)

Laura Ashley (karta sklepowa)

Fenwick (karta sklepowa)

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims pomagającej Polakom w odzyskiwaniu PPI:

- Okazuje się, że banki oprócz prowizji za prowadzenie konta pobierały od klientów opłaty także za inne usługi, np. za ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych. Wiele osób o tym nie wie, dlatego nie ubiegają się o zwrot swoich pieniędzy. Jeden z naszych klientów odzyskał aż 12 tys. funtów, a wcześniej zwlekał z wniesieniem skargi, gdyż nie był pewien, czy należy mu się zwrot. Jego przykład dobitnie pokazuje, że warto jeszcze przed 29 sierpnia tego roku sprawdzić, czy uprawnieni jesteśmy do pieniędzy z tytułu PPI.

>> DARMOWA WERYFIKACJA PPI - ZAPISZ SIĘ TUTAJ<<