Horoskop na cały rok 2021 dla wszystkich znaków zodiaku

Ostatni nów Księżyca w roku 2020 wydarzył się 14 grudnia. Towarzyszyło mu zaćmienie Słońca, które w astrologii uważane jest za przełomowe zjawisko. O tym, co się w najbliższej przyszłości wydarzy, zadecyduje zodiakalny Strzelec. W 2021 roku czekają nas wszystkich wielkie niespodzianki i zmiany. Księżyc w nowiu zwiastuje początek nowego. To idealny czas, aby rozpocząć kolejny rozdział od czystej karty. Każdy znak zodiaku ma inną energię - co dzieje się, gdy nów odbywa się w Strzelcu? Na naszych oczach właśnie kończy się epoka materializmu i rozpoczyna się na dobre epoka informacji – od teraz każde spotkanie Jowisza i Saturna będzie miało miejsce w żywiole Powietrza do co najmniej 2159 r.



Nastąpi NOWY CZAS: towarzyszące nam w tym roku mocne układy inspirujące weryfikację, rozkład i przebudowę wszelkich struktur społecznych, kulturowych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz struktur władzy. Układ planet właśnie teraz przygotowuje nas na ten NOWY CZAS, kiedy ważniejsze od tego co posiadamy, będzie to, co wiemy i jak umiemy się poruszać w narastającym strumieniu informacji. To informacje i umiejętność ich oceny będą walutą nadchodzącego czasu, podobnie jak umiejętności komunikacyjne, umiejętność rozumienia różnych perspektyw oraz tworzenia nowych idei. Rok 2021 będzie obfitował w ogromne zmiany - i to w większości bardzo pozytywne.

Jaki jest horoskop na 2021 rok?



Baran (21.03-19.04)



Początek roku 2021 może być nieco trudnym dla baranów, ale też bardzo inspirującym okresem. Trzeba będzie pokonać wiele przeszkód, a zmagania z napotkanymi trudnościami wymagać będą cierpliwości i konsekwencji w Waszym działaniu. Włożony trud i wysiłek przyniosą jednak oczekiwane i wymierne efekty, dlatego nie poddawajcie się, tylko dobrze się zorganzujcie, a dużo na tym zyskacie. Pamiętajcie jedynie o tym, by stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom, oszczędzać siły i nie przeceniać swoich możliwości.

Wiele osób urodzonych w znaku Barana wkroczy w tym roku na ścieżkę rozwoju duchowego, dzięki czemu zrozumiecie przyczyny własnych niepowodzeń i z łatwością odnajdziecie dla siebie skuteczne rozwiązania. Wielu z Was zapragnie dokonać w swoim życiu potężnych rewolucji. Jeśli skupicie się na celach i będziecie konsekwentnie do nich dążyć - pozytywnie odmieni się Wasz los.

W drugiej połowie roku Wasza uwaga skupi się głównie na kwestiach uczuciowych. Będzie to doskonały moment na uporządkowanie niepewnych spraw w związkach, a dla singli - na znalezienie wymarzonego partnera. Rozpędu nabierze także kariera, a pojawiające się oferty i propozycje pomogą Wam znaleźć zajęcie, które oprócz sukcesu finansowego, przyniesie także poczucie spełnienia.



Najważniejsza w tym roku będzie dla Baranów umiejętność mądrego dysponowania zasobami własnej energii i nie przecenianie swoich możliwości fizycznych. Nie zapominajcie o regularnym odpoczynku i regeneracji. Jeśli poczujecie, że coś przerasta Wasze możliwości, lepiej będzie wrzucić na luz i dać sobie spokój.



Byk (20.04-20.05)





Dla Byków to będzie rok wielu zmian, dzięki którym będziecie mogli zmienić jakość swojego życia. Wszelkie te zmiany nie będą jednak w niczym przypominać przewrotnych rewolucji, które tak lubicie, a tak niewiele dobrego Wam dają, lecz przyjmą one raczej postać delikatnych i łagodnych przemian, co da Wam czas na przystosowanie się do nowych okoliczności. Niewykluczone, iż wielu z Was podejmie w nadchodzącym roku decyzję o przeprowadzce lub zmianie zawodu.

Istotną kwestią będzie przede wszystkim to, aby nie powierzać nikomu załatwienia Waszych spraw, musicie nastawić się na samodzielne i konsekwentne działanie. Taka postawa pomoże Wam uporać się z przeszkodami i da Wam satysfakcję i poczucie spełnienia. Na szczęście na powodzenie mogą liczyć Byki w tym roku także w sprawach uczuciowych. U tych Byków, które są w związkach cały na cały 2021 rok zagości harmonia oraz zgoda i to znacząco ociepli Waszą relację z partnerem. Single również nie będą narzekać na brak okazji do nawiązania nowych znajomości, Wasze powodzenie ma szansę przekuć się w jakiś poważniejszy związek - nie tylko we flirt.

W dziedzinie zawodowej pierwsza połowa roku przyniesie pewne zawirowania, jednakże pojawiające się trudności zainspirują Was do działania i zmobilizują do podjęcia odważnych decyzji. Najważniejsze dla zodiakalnych Byków będzie w tym roku konsekwentne realizowanie wyznaczonych sobie wcześniej planów i zamierzeń. Upór, konsekwencja oraz determinacja pomogą Wam osiągnąć upragniony sukces i pozwolą zdobyć wszystko to, co dla Was najważniejsze.





Bliźnięta (21.05-21.06)





Wraz z nadejściem nowego roku wiele osób urodzonych pod znakiem Bliźniąt odczuje mocną potrzebę zmian i rewolucji w swoim życiu. Dokonacie głębokiej analizy swoich dotychczasowych działań, dzięki czemu uda się Wam znaleźć przyczyny poniesionych w przeszłości porażek i niepowodzeń. Świadome wcześniejszych błędów i niedociągnięć, dokonacie odważnych czynów, które odmienią Wasze życie na lepsze. Z powodzeniem uda Wam się też wyrwać z wszelkich ograniczeń i -znaleźć siłę wewnętrzną, aby zakończyć wszelkie toksyczne znajomości, które do tej pory bardzo Was ograniczały. Odzyskacie nareszcie utraconą wolność i niezależność, co pozwoli Wam zamknąć za sobą przeszłość i ruszyć przed siebie.

W trzecim kwartale roku Wasza uwaga skupi się głównie na sprawach rodzinnych - ktoś z Waszego najbliższego otoczenia będzie wymagać Waszej pomocy i opieki. Udzielając wsparcia nie zapominajcie jednak o własnych potrzebach. Rewolucja w tym roku nastąpi także w sferze uczuciowej. Bliźnięta, które utknęły w skomplikowanych relacjach, staną się silniejsze, bardziej asertywne i odnajdą w sobie siłę, by wycofać się z takich znajomości czy układów, które były Wam przeszkodą w poczuciu szczęścia i spełnienia. Single z kolei mogą liczyć na ogromną przychylność losu w poszukiwaniach idealnego partnera. W sprawach zawodowych natomiast niezmiernie ważne będzie ustalenie dalekosiężnych planów, dzięki którym Wasza kariera nabierze rozpędu.

Natłok wydarzeń, zmiany w układzie planet w połączeniu z łapaniem wszystkich srok za ogon u Bliźniąt może prowadzić w tym roku do licznych komplikacji. Ważne więc będzie w tym okresie przede wszystkim ustalenie priorytetów i trzymanie się wyznaczonego planu. Systematyczność oraz opanowanie pomogą Wam zrealizować z powodzeniem wszystkie projekty i przedsięwzięcia. Trzymajcie się z daleka od ludzi, którzy udają przyjaźń - bądźcie czujni.





Rak (22.06-22.07)





Przed Rakami czas pełen wyzwań i wytężonej pracy, ale - jeśli dobrze się zorganizujecie - skutek tych działań będzie wyśmienity. Na przestrzeni nadchodzących miesięcy wielokrotnie trzeba będzie stawiać czoła pojawiającym się trudnościom i wykazać się odwagą w podejmowaniu ryzykownych decyzji, a Tobie trudno brać “na bary” coś, co nie jest przez Was zaplanowane. Jednak mimo że niektóre postanowienia mogą okazać się wyjątkowo trudne, konieczność wprowadzenia zmian zmusi Was do działania.

Chęć utrzymania dotychczasowego stanu rzeczy skazana jest z góry na niepowodzenie, dlatego im szybciej otworzycie się na to, co przygotowały dla Was gwiazdy - tym lepiej na tym wyjdziecie. W żadnym wypadku nie obawiajcie się innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich pomysłów, idźcie z prądem, nie bójcie się zaryzykować. To właśnie one pomoże Wam dokonać właściwych wyborów i pozwoli osiągnąć sukces. W sprawach sercowych Raki mogą liczyć na względny spokój i pomyślność. Wasze uczucia z pewnością zostaną odwzajemnione, a wszelkie zaangażowanie w relacji z partnerem zwróci się zwielokrotnione.

Single chcąc stworzyć trwały związek będą musiały najpierw zamknąć za sobą przeszłość i wyleczyć serce z doznanych niegdyś przykrości. Bez tego ani rusz. W sprawach zawodowych świetnie wszystko się zapowiada. Ten rok dostarczy Wam wielu powodów do radości i dumy z własnych osiągnięć. Najważniejsza dla Raków będzie w tym roku elastyczność i umiejętność dostosowania się do zaistniałych okoliczności. Zbyt kurczowe trzymanie się ustalonego wcześniej planu może okazać się nieskuteczne wobec nagłych i niespodziewanych zmian, jakie pojawią się na horyzoncie. Przełamujcie schematy, a wyjdzie Wam to na korzyść.





Lew (23.07-22.08)



Lwy w Nowym Roku odczują wzrost energii i przypływ sił witalnych, a to pozwoli Wam na zmierzenie się z tymi problemami, z którymi nie mogliście się uporać w całym mijającym roku. Pomocą służyć będą także najbliżsi, dzięki czemu radzenie sobie z napotykanymi przeszkodami okaże się dużo prostsze niż myśleliście do tej pory.

Uda się Wam także spojrzeć na siebie z nieco innej perspektywy, co zaowocuje ciekawymi pomysłami i zmianą stylu życia. W drugiej połowie roku warto zatroszczyć się o swoje samopoczucie i zadbać o kondycję—dzięki temu zachowacie dobre zdrowie oraz znakomitą formę. W życiu uczuciowym zapragną Lwy stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Nie w głowie będą Wam przelotne znajomości czy chwilowe romanse, co pozwoli Wam skupić się na jakości, a nie ilości.

Dzięki temu istniejące relacje znacząco się umocnią, a osoby samotne będą miały wiele okazji, by stworzyć trwały i głęboki związek, o jakim marzyły od dawna. W pracy Nowy Rok przyniesie Wam możliwości rozwoju i umocnienia swojej pozycji. Warto skupić się na podniesieniu swoich kwalifikacji i zdobywaniu nowych umiejętności. Najważniejsze dla zodiakalnych Lwów będzie w tym roku uporządkowanie wszelkich zaległych spraw. Zamiast uciekać od przeszłości, warto się skupić na zmianach i doprowadzić do końca rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia. Takie podejście pozwoli Wam osiągnąć poczucie równowagi i harmonii.





Panna (23.08-22.09)





Pierwszy kwartał roku przyniesie Wam wiele znakomitych okazji do sfinalizowania rozpoczętych wcześniej projektów i zakończenia starych, ciągnących się od lat, spraw. Uda Wam się dopiąć wszystko na ostatni guzik i zakończyć z sukcesem dotychczasowe przedsięwzięcia, a to z kolei zaowocuje poczuciem spełnienia i satysfakcji. W drugiej połowie roku trzeba będzie z kolei skupić się na wyznaczeniu sobie nowych planów i ustaleniu priorytetów.

W obliczu nadciągających zmian możecie stać się niespokojne i nerwowe, zamiast jednak poddawać się temu stanowi realizujcie własne pomysły i pewnie stawiajcie czoła pojawiającym się wyzwaniom. Dla wielu zodiakalnych Panien nadchodzący czas okaże się bardzo przełomowym momentem, dzięki czemu Wasze życie przybierze zupełnie nową jakość. W sferze uczuciowej ogromną rolę odegra w tym roku intymność i fizyczna bliskość z partnerem. Do głosu dojdą tłumione dotychczas potrzeby, wzrośnie temperament i rozbudzi się fantazja, co pozytywnie wpłynie na Wasz związek.

Szczęścia nie zabraknie Wam także w dziedzinie zawodowej. Chętnie podejmiecie się nowych zadań i włożycie wiele wysiłku w umocnienie swojej pozycji, dzięki czemu zdobędziecie uznanie w swoim środowisku zawodowym. Najważniejsze w tym roku będzie dla zodiakalnych Panien pokonanie lęku i wszelkich obaw, gdyż strach przed zmianami może skutecznie zniweczyć realizację Waszych zamierzeń. Warto zdobyć się na odwagę, by wykorzystać w pełni pojawiające się szanse i możliwości.







Waga (23.09-22.10)



Nowy rok przyniesie Wagom dużo interesujących przeżyć i przygód. Już na początku roku zawiruje Wasz świat i będziecie mieć możliwość poznania wielu inspirujących ludzi. Przed Wami okres wzrostu, ekspansji i podboju na wielu płaszczyznach. Rozkwitnie maksymalnie Wasze życie towarzyskie i właśnie dzięki temu nawiążecie ciekawe i przydatne w przyszłości znajomości, dzięki którym otworzą się przed Wami zupełnie nowe możliwości.

Podejmiecie się w drugim kwartale roku przedsięwzięcia, które zaowocują dużym sukcesem, a pojawiające się na horyzoncie wyzwania będą dodatkowo motywować Was do dalszych działań na rzecz poprawy swojego życia. Wielu z Was zdobędzie się również na odwagę, aby zrealizować dawne marzenia i plany. Nie zabraknie Wam wigoru i siły oraz konsekwencji. Takie podejście zagwarantuje Wam pełnię szczęścia i poczucie spełnienia. W życiu uczuciowym będą Wagi stawiać na umocnienie relacji ze swoją drugą połówką, a wspólnie spędzony czas pozwoli Wam zbliżyć się do siebie i zapewni poczucie bezpieczeństwa.

Osoby samotne chętnie otworzą swoje serca na nowe doświadczenia, co spotka się z szerokim odzewem i zainteresowaniem ze strony płci przeciwnej. W kwestiach zawodowych również sukcesy. Umiejętnie wykorzystacie szanse na objęcie wyższego stanowiska lub zmianę miejsca pracy, możecie też oczekiwać awansu.Najważniejsze dla Was będzie w tym roku zachowanie wewnętrznej równowagi. W natłoku tak wielu różnorodnych bodźców płynących z otoczenia łatwo będzie się zagubić i stracić z oczu swój cel. Zacznijcie regularnie ćwiczyć - to pomoże Wam zachować psychiczną i fizyczną równowagę.





Skorpion (23.10-21.11)





Skorpiony zbiorą w 2021 roku plony swoich wcześniejszych konsekwentnych działań. Włożony niegdyś trud i wysiłek zostaną wreszcie zauważone, a także odpowiednio wynagrodzone przez . Zaowocuje to nie tylko wzrostem dochodów, ale również poczuciem ogromnej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Odniesiony sukces przyniesie zasłużone zaszczyty i uznanie, co pozytywnie wpłynie na Waszą samoocenę i pewność siebie.

Dobrze też, że lenistwo nie leży w Waszej naturze, bo w obliczu odniesionego zwycięstwa nie możecie osiąść na laurach i skupić się jedynie na czerpaniu korzyści z dotychczasowych działań. Z tego też powodu natychmiast podejmiecie się kolejnych wyzwań, jakie tylko pojawią się na horyzoncie. Dzięki takiej postawie uda Wam się zrealizować wiele oryginalnych przedsięwzięć, które uczynią Wasze życie jeszcze ciekawszym. W miłości trzeba będzie poświęcić nieco więcej czasu ukochanej osobie. Wykażcie się zrozumieniem i cierpliwością wobec partnera, a unikniecie wielu niepotrzebnych sporów i nieporozumień.

Skorpiony poszukujące swojej drugiej połówki stworzą w tym roku zadowalające relacje pod warunkiem, że będą otwarcie mówić o swoich uczuciach. W dziedzinie zawodowej dobra passa pozwoli Wam objąć wyższe stanowisko lub znaleźć lepiej płatne zajęcie, albo ukończyć kurs, który da Wam ogromne możliwości. Zadbajcie też o trochę relaksu i wytchnienia od codzienności. Doceńcie siłę natury. Warto czasami odizolować się od natłoku spraw, by na spokojnie rozważyć dalsze działania i ustalić priorytety. Ten rok będzie dla Was dobry, musicie jednak pamiętać o odpowiednim balansie w trójkącie: związek - praca - odpoczynek.



Strzelec (22.11-21.12)





Astrologiczne Strzelce cechować będzie w tym roku charyzma i optymizm. Wiara we własne możliwości i odwaga w stawianiu czoła pojawiającym się wyzwaniom zapewnią Wam sukces w każdej dziedzinie życia. Swoją postawą zmobilizujecie do działania innych ludzi, nic więc dziwnego, że na przestrzeni nadchodzących miesięcy wielokrotnie będziecie znajdować się w centrum zainteresowania, dzięki czemu nawiążecie ciekawe znajomości i przyjaźnie. Nowo poznane osoby wniosą do Waszego życia mnóstwo radości i pomogą Wam w pełni rozwinąć swój potencjał.

Postarajcie się wykorzystać wszelkie szanse, jakie postawi przed Wami los i nie obawiajcie się ryzykownych przedsięwzięć. Upór i determinacja w dążeniu do wyznaczonych sobie celów pozwoli Wam zrealizować wszystkie zamierzenia. W dziedzinie uczuciowej pojawi się silna tendencja do stałości i stabilizacji. Istniejące relacje będą się umacniać, co pomoże Wam w ustaleniu wspólnych planów na przyszłość, a powstałe dzięki temu poczucie bezpieczeństwa jeszcze bardziej zbliży Was do siebie. Osoby samotne zrezygnują z przelotnych romansów na rzecz poważnych związków, które okażą się spełnieniem marzeń.

Dobra passa nie opuści Was także w sferze zawodowej—spektakularne osiągnięcia przyniosą ogrom radości i satysfakcji. Najważniejsza dla zodiakalnych Strzelców będzie w tym roku swoboda i otwartość na nowe doświadczenia. Wystrzegajcie się strachu i niepewności, które mogą niepotrzebnie hamować Was w działaniu. Zamiast chować się w cieniu, warto wykazać się przebojowością i temperamentem.





Koziorożec (22.12-19.01)



W Nowym Roku Koziorożce będą musiały wykazać się dużą konsekwencją w działaniu i ogromną cierpliwością. Na drodze do zrealizowania wyznaczonych sobie wcześniej planów mogą pojawiać się drobne przeszkody i trudności. W żadnym jednak wypadku nie poddawajcie się w dążeniu do tego, co dla Was najważniejsze i nie przejmujcie się drobnymi niepowodzeniami. Nie traćcie czasu i nie skupiajcie się na narzekaniu, ani też nadmiernie nie analizujcie swojego życia, warto skupić się nad znalezieniem skutecznych rozwiązań, które przybliżą Was do upragnionego celu.

Upór i wytrwałość pomogą Wam pokonać wszelkie przeciwności, a w konsekwencji osiągnąć każdy sukces. Pod koniec roku trzeba będzie poświęcić się sprawom rodzinnym i domowym. W sprawach sercowych konieczna będzie większa troska o partnera i łączącą Was więź. Postarajcie się zadbać o potrzeby bliskiej Wam osoby i za wszelką cenę unikajcie niepotrzebnych sporów czy nieporozumień. Jeśli zadbacie o Wasz związek - będzie on przyszłościowy i długotrwały. Single będą musiały włożyć sporo wysiłku w znalezienie swojej drugiej połówki.

Bądźcie jednak dobrej myśli Wasze starania nie pójdą na marne. W pracy pojawi się wiele okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, a to może zaowocować podwyżką lub propozycją awansu. Najważniejsze dla Was będzie w tym roku zachowanie optymizmu i pozytywnego nastawienia. Nawet jeśli zdarzą się kiepskie dni - podniesiecie się po nich szybko do lotu.



Wodnik (20.01-18.02)





Nowy rok będzie dla Wodników dosyć przewrotny. Jeśli uda Wam się uporać z jakimś problemem,to i tak już nadejdą kolejne życiowe wyzwania, którym trzeba będzie stawić czoła. Choć nadchodzące miesiące będą wymagać od Was ciągłej gotowości do działania, zdołacie odnaleźć w sobie wystarczająco dużo sił i energii, by poradzić sobie z każdym problemem. Wielu Wodników zauważy, że w pojawiających się trudnościach będzie też okazja do wprowadzenia w życie upragnionych zmian.

Taka postawa rozbudzi drzemiący w Was potencjał i pomoże Wam skutecznie pokonać wszelkie przeszkody. Dzięki temu staniecie się pewni siebie, a w efekcie uda Wam się zrealizować wszelkie noworoczne postanowienia, co dodatkowo umocni Waszą wiarę w siebie. Uważaj tylko na to, aby nie być rozrzutnym. W sprawach uczuciowych przyda się większa rozwaga i ostrożność. Istniejące związki będą wystawiane na ciężkie próby, których mogą nie przetrwać, a single mogą rzucać się w wir przelotnych znajomości i romansów, co w konsekwencji przyniesie jedynie rozczarowania i żadnego efektu w postaci stałego związku. Zadowolenie i satysfakcję osiągniecie - przy niewielkim wysiłku - w sferze zawodowej.

Będziecie mogli osiągnąć znaczne sukcesy i poprawić swoją sytuację finansową. Najważniejsze dla Wodników będzie w tym roku zachowanie dystansu wobec nagłych i niespodziewanych wydarzeń, których z pewnością nie zabraknie. Wystrzegajcie się gwałtownych emocji i stresu. Wewnętrzny spokój i opanowanie pomogą Wam przetrwać każdą burzę. Koniecznie zróbcie testy z krwi, aby żaden problem zdrowotny nie stanął Wam na drodze do szczęścia.





Ryby (19.02-20.03)





2021 rok przyniesie Wam drogie Ryby wiele doskonałych okazji, by uporządkować własne życie i osiągnąć upragniony sukces. Włożony kiedyś trud i wysiłek zaczną wreszcie przynosić oczekiwane rezultaty, co pozwoli Wam nabrać wiatru w żagle i obrać zupełnie nowy kierunek w swoim życiu oraz rozpocząć realizację dalekosiężnych planów. Nie bójcie się podejmować w tym roku odważnych decyzji, gdyż wszelkie starania zagwarantują Wam powodzenie.

Przychylność układu gwiazd pomoże Wam również zmienić nastawienie do wielu spraw. Z nadzieją i optymizmem spojrzycie w przyszłość, co znacząco ułatwi radzenie sobie z wszystkimi przeszkodami. Zaaferowani realizacją własnych planów i celów możecie w tym roku zapominać o potrzebach partnera, co przyczyni się do wielu konfliktów i nieporozumień. Z tego powodu w relacjach z bliską osobą istotna będzie współpraca oraz umiejętność chodzenia na kompromisy. W sprawach zawodowych na pierwszy plan wysuną się Wasze pasje i zainteresowania, które mogą okazać się doskonałym pomysłem na biznes. Najważniejsze dla Ryb będzie w tym roku słuchanie swojego wewnętrznego głosu. Słuchajcie siebie, ale i nie zapominajcie o innych wokół.