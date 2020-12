Horoskop na grudzień 2020 dla wszystkich znaków zodiaku

Co nas czeka w grudniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

W grudniu gotówki Wam na szczęście nie zabraknie. O prezenty na święta i przygotowanie Wigilii nie musisz się martwić. Jeśli uda Wam się zaciągnąć do pomocy resztę rodziny - Boże Narodzenie będzie dla wszystkich szczęśliwe, rodzinne i dostatnie. Gwiazdy wskazują też na to, że warto pomyśleć o kolejnych miesiącach i nie szaleć za bardzo na zasadzie "zastaw się, a postaw się", bo kolejne miesiące nie będą aż tak dostatnie, jeśli w przyszłym roku nie zaciśniesz trochę pasa. Przy spełnieniu tego warunku, wszystko Wam się jednak uda. Przed świętami w pracy czeka Was istne szaleństwo: sprawy administracyjne, jakieś ciągnące się sprzed miesięcy nie dokończone plany, nieobecne osoby w pracy, nawał obowiązków, zaległości. Ale uwaga, ze wszystkim sobie świetnie poradzicie i po 19 grudnia będzie już po sprawie. W sprawach sercowych dobrze się będzie wiodło samotnym Baranom - możliwe, że poznacie kogoś na drodze służbowej, w pracy lub na wyjeździe. Nie wygląda to na związek, który zakończy się ślubem, ale radości będzie dużo, więc warto zaryzykować. Barany w związkach będą się czuć kochane i potrzebne.

Byk (20.04-20.05)

Uważajcie na kredyty, które mogą być opakowane w piękne oferty, piękne słówka. Banki szaleją przed świętami, bo to dla nich najlepszy okres "łowczy". Nie dajcie się zwieść byle kredytowi, bo w przyszłym roku każdy z nas będzie musiał mocniej się zastanowić nad każdym wydanym funtem. Czytajcie więc umowy i długo się zastanawiajcie, zanim cokolwiek podpiszecie. Gwiazdy mówią, że uda wam się kupić bardzo ładne prezenty pod choinkę i wcale nie będą one drogie. Wykażcie się kreatywnością, a bliscy będą mile zaskoczeni. Nie potrzebują wiele - dajcie im więc dużo, ale... czasu wspólnie spędzonego, nie prezentów, na które Was nie stać. Byki mają przed sobą bardzo dobry miesiąc w pracy. Część z Was może być doceniona finansowo bliżej końca miesiąca, dla części z Was szykowane są nowe obowiązki także pod koniec miesiąca. Niektóre Byki tuż przed świętami dowiedzą się o swoim awansie. Samotne Byczki, podobnie jak te "sparowane" czeka niemal maj w grudniu. Motyle w brzuchu, stan zakochania jak u nastolatków. Single znajdą się pod wielkim urokiem osoby, która od jakiegoś czasu była w pobliżu, ale dopiero teraz uaktywniła się i pokazała, że jej/jemu zależy. Czy to będzie miłość na zawsze? Za wcześnie na deklaracje, kto nie spróbuje - ten się nie dowie. Uważajcie na zbędne kalorie, macie tendencje do tycia, więc warto jednocześnie zabrać się za aktywność fizyczną.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Gwiazdy mówią, że w tym miesiącu pieniądze nie tylko będą Wam teraz bardzo potrzebne, ale też możecie oczekiwać dużego przelewu, wpłaty za zaległą fakturę, albo premii w pracy. Będzie Wam grudzień bardzo przychylny pod kątem materialnym, poradzicie sobie z wydatkami i obojętne czy kroi Wam się duży wydatek, czy kupno czegoś drogiego - możecie sobie na to pozwolić bez żadnych obiekcji. W pracy możecie być troszeczkę przeciążeni, jednak przy Waszej dobrej organizacji doskonale sobie w wszystkim poradzicie, a szef nie będzie ślepy i doceni Waszą ciężką pracę. Bliźnięta, które poszukują zatrudnienia mogą wrócić do pewnych rozmów, interview, do pewnych tematów, które wydawały się wcześniej zamknięte. W miłości już może nie być tak kolorowo. Ktoś chce skłócić Was z partnerem/-ką z czystej ludzkiej zawiści. Być może nawet komuś znaleźliście kiedyś za skórę lub odrzuciliście czyjeś zaloty i to nie zostało Wam zapomniane. Lepiej od razu wszystko wytłumaczyć niż brnąć w tą sytuację. Single mogą ulec urokowi kogoś spod znaku Byka. Początkowy romans może się przekształcić w coś trwałego, a nawet zaprowadzić Was do ołtarza w przyszłym roku.

Rak (22.06-22.07)

Nie stresujcie się - w grudniu nie zabraknie Wam pieniędzy, ale... to, że warto byłoby rozsądnie gospodarować w tych trudnych dla wszystkich czasach nie będę wspominać. Spróbujcie nie kupować od razu pierwszej rzeczy, która wpadnie Wam oko, tylko poszukać jeszcze, bo może gdzieś można kupić taniej. Pomyślcie też o tym, jak wiele co roku gromadzimy rzeczy, a jak niewiele z nich jest nam naprawdę niezbędnych. W pracy dość nerwowa atmosfera, zwłaszcza na początku miesiąca, a to dlatego, że pracy jest co niemiara, ludzi za mało. Szef sam się pogubił. Możesz uratować sytuację, ponieważ świetnie umiesz zarządzać, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Gwiazdy ostrzegają, aby nie angażować się w spory, skupić się tylko i wyłącznie na swoich obowiązkach. To zostanie już niedługo docenione przez szefostwo i awans może być na wyciągnięcie ręki. Raki, które szukają pracy mogą w grudniu rozważać dwie konkurencyjne oferty, ale tak czy tak, decyzje dopiero zostają podjęte w styczniu. Unikajcie stresu, zacznijcie ćwiczyć jogę lub bieganie, a bardzo Wam się to opłaci. Sylwetka na tym bardzo zyska, a Wy nauczycie się odreagowywać stresujące sytuacje. W miłości u singli i zajętych Raków w grudniu po staremu.

Lew (23.07-22.08)

Gwiazdy pokazują, że na samym początku miesiąca możecie mieć spór z młodą osobą, która będzie chciała Wam się wtrącić w Waszą pracę, a swoją będzie wykonywać źle. To taki młodociany karierowicz. Wasza rola będzie polegała na tym, żeby zwrócić uwagę tej osobie jak powinno się pracować i bardzo profesjonalnie i na spokojnie "utrzeć jej nosa". Oczywiście może to doprowadzić do sporu, jednak to Wy - Lwy macie rację. Druga połowa miesiąca pokazuje się jako szansa na dodatkowe pieniądze, na wypłatę premii i na niewielką zmianę obowiązków. Szykuje się podwyżka, więc nie traćcie kontroli i spokoju ducha. Wygra profesjonalizm. W miłości małe zawirowania. W długoletnich związkach wkrada się od jakiegoś czasu rutyna, czemu też sprzyja zaspieszenie Was obojga - coś z tym musicie zrobić. Jest na to jeszcze czas. Niech święta będą okazją do okazania uczuć, do miłosnych wyznań i uniesień. Single też grudzień będą mieć namiętny i kolorowy, a nowy rok przyniesie niespotykaną do tej pory okazję do poznania tej jedynej/tego jedynego. Uważajcie na układ odpornościowy: jedzcie dużo warzyw, pijcie wodę z cytryną i miodem, łykajcie witaminy.

Panna (23.08-22.09)

Dał Wam Panny popalić listopad - przygotujcie się na to, że i grudzień będzie jak burza z piorunami, śnieżycami i tornado razem wziętymi. W sferze uczuciowej dla niektórych Panien grudzień nie będzie łatwy, staniecie przed poważnymi decyzjami i wyborami. Panny zajęte, ale zadowolone ze swojego związku, nie powinny nic zmieniać, natomiast Panny które już od dłuższego czasu tkwią w niezadowalającym układzie, będą musiały podjąć ostateczną decyzję. Ważne co Wy czujecie i czego chcecie - to od Was zależy teraz bardzo dużo, nie tak jak to było do tej pory. Single mogą nagle przed Sylwestrem się zakochać ale czy to będzie dobry wybór? Okaże się to już na początku nowego roku. W finansach za to lepiej u Panien, ale uważajcie na wydatki, rozsądnie je planujcie. Nie zaciągajcie kredytów. W pracy całkiem nieźle, macie jakąś podwójną moc sprawczą, robota pali Wam się w rękach, a więc czeka pomyślność, czyli pieniądze, podwyżka i/lu awanse. Kto nie ma teraz pracy ma szansę na znalezienie jej poza granicami kraju. Dbajcie o zdrowie w tym roku. Uważajcie na kręgosłup, może Wam się dawać we znaki. Ćwiczcie delikatnie, ale systematycznie - tylko wtedy Wasz ból może minąć.

Waga (23.09-22.10)

Grudzień zapowiada się wyjątkowo pracowicie, ale dzięki temu uda się Wam zaprowadzić ład i porządek w wielu dziedzinach życia. Zastrzyk gotówki, lub szanse na podreperowanie domowego budżetu będą dla Wag znakomitą motywacją do wytężonych działań zarówno w sferze zawodowej, ale i pomoże Wam wyjść z jakiś ciągnących się od dawna długów. Będziecie wyjątkowo otwarte i chętne do zawierania nowych znajomości. Są też w Waszych związkach pewne "rysy na szkle", które warto właśnie teraz przegadać, wyjaśnić sobie co Was boli, bo to uchroni Was i Wasze drugie połówki od etapu oddalania się od siebie. Samotne Wagi powinny jednak zachować ostrożność wyznając komuś miłość. Jej rozmiar może nieco przerazić obiekt Waszych westchnień. Zachowując powściągliwość w okazywaniu swoich emocji i dawkując je stopniowo, osiągnięcie znacznie lepsze efekty w budowaniu trwałych więzi. Wagi będą czuć wyjątkowo mocno fizyczne zmęczenie i przeciążenie, ale to też efekt sytuacji, w której tkwimy już od marca. Nadmiar obowiązków negatywnie wpłynie na Wasze samopoczucie i sprawi, że łatwo będzie można się nadwyrężyć. Aby zachować dobre zdrowie nie zapominajcie o odpoczynku i regeneracji. Odpowiednia ilość snu pomoże utrzymać harmonię i równowagę. Spacerujcie na wolnym powietrzu, zorganizujcie jakąś wycieczkę w góry - nabierzecie nowej mocy i energii.

Skorpion (23.10-21.11)

Jeśli będziecie działać wraz z partnerem/-rką i resztą rodziny wspólnie, to Wasze święta będą naprawdę wspaniałe. Jeśli każdy z Was będzie siedział z nosem w telefonie - będzie jak przez cały rok. Musicie Skorpiony wziąć się za zarządzanie priorytetami w Waszym rodzinnym życiu. Jeśli nie Ty, to kto? Od Ciebie bardzo wiele właśnie teraz zależy. W pracy może cały grudzień będzie nerwowy, zawalane będą terminy - Ty nie daj się nikomu wyprowadzić z równowagi. Od tego jak będziecie teraz postępować bardzo wiele zależy w przyszłym roku. Wasza wrodzona skrupulatność na pewno Wam się przyda i uda Wam się pogodzić drobne kłopoty w pracy z mało zorganizowaną sytuacją domową. Wolne Skorpiony przygotowują się do skoku w Nowy Rok, jako że 2020 dał im wiele do myślenia. Wiedzą już na co sobie chcą pozwolić, kogo pragną mieć u swego boku, a już komu nie dadzą się na pewno wodzić za nos. Ogólnie cały rok wzmocnił siłę Skorpionów i nawet zdrowie doskonale Wam dopisuje. Jeśli przetrwacie grudzień bez specjalnych wpadek - święta i Sylwester będą doskonałe, a nowy rok przyniesie wiele pozytywnych aspektów.

Strzelec (22.11-21.12)

Już początek grudnia pokazuje, że Wasze konto się zapełni, otrzymacie nowe środki albo dodatkową możliwość dużego zarobku. W pracy to będzie dość trudny miesiąc, ale przecież nie tylko dla Was. Zakasując (przynajmniej do połowy grudnia) rękawy ogarniecie wszystkie problematyczne sprawy w mig, a koledzy będą Wam zazdrościć umiejętności organizacji pracy i analizy. Część z Was spędzi ostatnie dni roku na zwolnieniu lekarskim bądź na zaległym urlopie. Serce może Wam zabić szybciej, kiedy ktoś z dawnych czasów - może nawet czasów szkoły podstawowej - będzie chciał odnowić z Wami znajomość. Sentyment zostanie zawsze, ale Wam powrót do przeszłości będzie przypominał wszystkie niespełnione marzenia związane z tą osobą. Szykuje się intensywny internetowy flirt. Od Was będzie bardzo wiele zależało, czy pozostanie on tylko online, czy przeniesie się do życia offline... Koniec grudnia szykuje Wam się w domu, możliwe, że tak spędzicie Sylwestra. Pokazuje się też wizyta u lekarza, ale gwiazdy nie mówią, że to będzie coś poważnego, więc się nie obawiaj.

Koziorożec (22.12-19.01)

Układ gwiazd sprawia, że na finanse Koziorożca w grudniu duży wpływ ma to, co osiągnął w poprzednich latach. ten miesiąc przyniesie Wam różne propozycje i bonusy. Nie chodzi jednak o błyskotliwe sukcesy, ale o wynagrodzenie lojalności i rzetelności. Możesz Koziorożcu liczyć na solidną pozycję zawodową, dostosujesz się także do zmian. Najlepszy czas zacznie się w drugiej połowie grudnia, a już nowy rok będzie dla Was Koziorożce jak trampolina do sukcesu. Uważajcie jednak na tych, którzy są zazdrośni o Wasz sukces, może Wam zaszkodzić plotkowanie. Bądźcie Czujni więc, o kim i do kogo mówicie, powściągnijcie też swoje nerwy. Zwłaszcza na początku grudnia okaże się, że w miejscu pracy macie sporo wrogów, a komuś bardzo zależy, żeby współpracownicy byli przeciwko Wam. Nie wygracie wtedy siłą, ale argumentami. W grudniu Koziorożce zaczną bardzo dbać o zdrowie, mimo że nie będą narzekać na poważne dolegliwości. Ale bardzo boją się chorób, dlatego wolą wcześniej się przebadać, zanim pojawią się kłopoty. Wybiorą się do najlepszych specjalistów. Może badania coś niegroźnego znajdą, co Koziorożce rozdmuchają; bo są nieco bliżej hipochondrii niż chcą to pokazać. Jednak kondycja Koziorożców będzie w grudniu całkiem dobra. W sprawach sercowych leciutkie burze, ciche dni, ale wszystko skończy się jedynie dąsami. Single muszą jeszcze chwilę poczekać na Big Love.

Wodnik (20.01-18.02)

W grudniu zapragniecie przede wszystkim daleko uciec i nabrać dystansu do wszystkiego, co jest Wam już dobrze znane. Być może zdecydujecie się na długą lub krótką podróż, aby odnaleźć się w miejscu, które jest Wam obce, z dala od wszelkich zobowiązań. Poczujecie też potrzebę rozpoczęcia nowych zajęć, znalezienia nowej pracy, hobby i uprawiania sportu. Będzie to również sposób dla Was Wodniki na poszerzenie własnych horyzontów, odkrycia nowych miejsc i poznania nowych ludzi. Ta potrzeba zmian może również oznaczać chęć nauki. Nie będzie tu chodziło o całkowitą zmianę swoich przyzwyczajeń, a raczej o wzięcie przerwy w celu wzbogacenia swojego życia o nową wiedzę lub doświadczenie. Trochę nowego powietrza dobrze wpłynie na Waszą codzienność. Jeśli jesteś singlem, Twoja energia doprowadzi Cię do zaskakującego i pasjonującego spotkania. Jeśli jesteście w związku - z dystansu lepiej zobaczycie w jakim jesteście jako para miejscu: czy warto kleić to, co już jest dawno stłuczone, czy popracować nad związkiem i zapomnieć o przykrych sytuacjach z przeszłości. Finansowo układać Wam się będzie doskonale, mimo pandemii - w Waszym życiu zawodowym niewiele się zmieniło, a jeśli, to o dziwo na lepsze.

Ryby (19.02-20.03)

Grudzień przyniesie Wam bardzo dużo wydatków, część tych wydatków będą to wydatki zaplanowane, rzeczy, o których już dzisiaj wiecie, natomiast uważajcie, bo coś może was zaskoczyć, coś trzeba będzie kupić bądź naprawić nagle. Być może trzeba będzie poprosić rodzinę lub przyjaciół o niewielką pożyczkę, ale jeśli macie wokół osoby, na których możecie polegać - nic złego się nie wydarzy, a pożyczkę spłacicie szybko i terminowo. Większość z Was pracuje zdalnie, tak więc możecie też znaleźć pracę dodatkową, którą będziecie bez wysiłku wykonywać w wolnym czasie. Ryby, które poszukują zatrudnienia niech spokojnie przeglądają oferty pracy. Część z Was będzie szukać też pracy w innym obszarze. Na pewno coś zmienicie w formie poszukiwania i w miejscu, w którym szukacie pracy i możliwe, że dzięki temu zmieni się trochę Waszą zawodowa perspektywa.W związkach nie ma żadnych burz na horyzoncie, chociaż lubicie czasami wsadzić palce w ogień... Jeśli więc poza swoim związkiem myślicie o kimś bardzo intensywnie i marzy Wam się gorący romans - miejcie na uwadze, że Wasi partnerzy już Was trochę znają, więc nie będzie łatwo ukryć przed nimi afektu do innej osoby. Czy skórka jest warta wyprawki? Gwiazdy mówią, że powinniście się wstrzymać z wszelkimi romansami, miłostkami na boku, bo Wasz związek może kolejnego kryzysu już nie przetrwać. Uważajcie na drodze i zróbcie badania krwi.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem KLIKNIJ TUTAJ!