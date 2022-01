HMRC daje samozatrudnionym więcej czasu na dokonanie rozliczenia podatku. Powodem jest kolejna fala Covid-19

HMRC wydłuża termin na złożenie zeznania Self Assessment do 28 lutego

Fot. Getty

Termin na złożenie rozliczenia podatkowego dla osób samozatrudnionych mija w Wielkiej Brytanii 31 stycznia, a za spóźnienie się ze złożeniem zeznania i zapłatą należnego podatku grożą kary finansowe. Jednak HMRC postanowił właśnie wydłużyć ten termin o jeden miesiąc, ze względu na presję nowej fali pandemii, z którą muszą się zmagać zarówno przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowe.

HM Revenue and Customs (HMRC) przesuwa termin ostatecznego złożenia rozliczenia podatku Self Assessment i zapłaty należnej kwoty dla osób samozatrudnionych o jeden miesiąc, dając im dodatkowy czas, jeśli tego potrzebują, na załatwienie wszelkich w tym względzie formalności. Jednocześnie HMRC zachęca podatników do złożenia zeznania i zapłaty podatku na czas, jeśli tylko nic ich przed tym nie powstrzymuje. A, jak ujawnia departament, z 12,2 mln osób samozatrudnionych, które są zobowiązane do złożenia zeznania Self Assessment do 31 stycznia 2022 r., zrobiło to już prawie 6,5 mln.

Przesuwając ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2020/21, HMRC wzięło pod uwagę presję kolejnej fali epidemii, z jaką ponownie zmagają się w tym roku podatnicy i biura rachunkowe. Szalejący na Wyspach COVID-19 (nawet 140 000 przypadków zakażeń dziennie) wpływa na zdolność niektórych biur rachunkowych i podatników do wywiązania się ze swoich zobowiązań na czas przed upływem terminu 31 stycznia. Wydłużenie stosownego terminu może się zatem okazać zbawienne dla tych podatników, którzy potrzebują więcej czasu na wypełnienie i złożenie zeznania oraz zapłacenie należnego podatku, ponieważ nie będą oni musieli obawiać się poniesienia kary finansowej za spóźnienie.

Termin składania zeznania podatkowego Self Assessment i zapłaty podatku upływa 31 stycznia 2022 r. Zwolnienie z kary będzie oznaczać, że:

każdy, kto nie może złożyć zeznania w terminie do 31 stycznia, nie otrzyma kary za złożenie zeznania w późniejszym terminie, o ile zostanie dotrzymany nowy termin, czyli 28 lutego;

każdy, kto nie może zapłacić podatku z tytułu swojego zeznania Self Assessment do 31 stycznia, nie otrzyma kary za opóźnienie w płatnościach, jeśli zapłaci podatek w całości lub zawrze umowę „Time to Pay” do 1 kwietnia.

Rządowa pomoc z tytułu Covid-19 też podlega opodatkowaniu

Zeznanie podatkowe 2020/21 obejmuje zarobki i płatności z czasu pandemii. Podatnicy muszą zadeklarować w swoim Self Assessment, czy otrzymali w tym czasie jakiekolwiek dotacje lub płatności z programów wsparcia covidowego, do 5 kwietnia 2021 r. włącznie, ponieważ podlegają one opodatkowaniu. Są to m.in.:

Self-Employment Income Support Scheme (SEISS),

Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS),

Inne covidowe dotacje i płatności, takie jak płatności z tytułu samoizolacji, dotacje od władz lokalnych oraz płatności z tytułu programu Eat Out to Help Out.

- Wiemy, z jaką presją podatnicy i firmy ponownie mierzą się w tym roku ze względu na skutki COVID-19. Nasza decyzja o uchyleniu kar na jeden miesiąc da podatnikom składającym Self Assessment dodatkowy czas na wypełnienie swoich zobowiązań, bez obaw o otrzymanie kary – zaznacza Angela MacDonald, zastępczyni dyrektora generalnego i druga stała sekretarz HMRC.