HMRC przypomina o terminie rozliczenia Self Assessment. Kiedy i co trzeba zamieścić w zeznaniu podatkowym?

Wielkimi krokami zbliża się termin składania corocznego zeznania podatkowego Self Assessment. HMRC przypomina o konieczności złożenia rozliczenia rocznego w UK.

HMRC przypomina, że na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment są dwa terminy – zależnie od tego, w jakiej formie zeznanie podatkowe jest składane. Na złożenie wersji online pozostało jeszcze około 100 dni, ale na złożenie wersji papierowej zostało już niewiele czasu.

Termin złożenia deklaracji Self Assessment

Pomimo iż w ubiegłym roku aż 96 proc. osób złożyło Self Assessment w wersji online, HMRC apeluje do osób, które zamierzają złożyć wersję papierową, by nie zwlekały już dłużej, ponieważ termin rozliczenia Self Assessment za rok podatkowey 2020/2021 dla wersji papierowej mija 31 października 2021 – czyli za około tydzień. Z kolei na złożenie Self Assessment online pozostały jeszcze nieco ponad trzy miesiące. Termin dla wersji składanych przez internet mija dopiero 31 stycznia 2022.

Według danych HMRC, do 31 stycznia tego roku Self Assessment złożyło ponad 10,7 mln podatników, z czego aż 96 proc. zrobiło to przez internet. Jak podaje HMRC, złożenie deklaracji podatkowej online jest znacznie prostsze, niż składanie wersji papierowej. Dodatkowo, nawet jeśli zeznanie zostanie złożone online już teraz, to aż do końca stycznia 2022 nie trzeba płacić należności podatkowych.

Agnieszka Moryc – dyrektor zarządzająca w Admiral Tax, kancelarii podatkowej obsługującej firmy LTD, ostrzega, by nie odkładać na ostatnią chwilę złożenia zeznania Self Assessment, ponieważ łatwo przegapić ostateczny termin, a za spóźnienie się z rozliczeniem grożą grzywny. Jeśli spóźnienie nie jest większe niż trzy miesiące, wtedy kara wynosi 100 funtów, jednak przy dłuższym okresie grzywny są wyższe.

Kto musi złożyć deklarację Self Assessment?

Nie każdy ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego Self Assessment. Deklarację SA musi złożyć przede wszystkim ten, kto w ostatnim roku podatkowym (od 6 kwietnia 2020 do 5 kwietnia 2021):

był samozatrudniony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i zarobił ponad 1000 GBP

był wspólnikiem w spółce partnerskiej.

Ponadto, jak zaznaczono na stronach gov.uk, rozliczenia Self Assessment najprawdopodobniej nie mają obowiązku składać osoby, których jedyny dochód pochodzi z wynagrodzenia lub emerytury. W przypadku posiadania innych nieopodatkowanych dochodów, złożenie deklaracji SA może być jednak konieczne. Do innych źródeł dochodu, które należy ująć w deklaracji SA, należą na przykład:

wynajem nieruchomości

napiwki i prowizje

oszczędności, inwestycje i dywidendy

dochód zagraniczny.

Co trzeba zamieścić w rozliczeniu Self Assessment

Co ważne, Self Assessment za rok podatkowy 2020/2021 obejmuje nie tylko dochód, ale także otrzymywane podczas pandemii wsparcie. Podatnicy muszą zadeklarować, czy pobierali dotacje lub jakiekolwiek wsparcie finansowe z programów covidowych do 5 kwietnia 2021 r. Dofinansowania covidowe mogą podlegać opodatkowaniu, a wśród najważniejszych należy wymienić:

Self-Employment Income Support Scheme

Coronavirus Job Retention Scheme

inne dotacje covidowe, takie jak dofinansowanie z tytułu samoizolacja, dotacje władz lokalnych czy też na przykład wsparcie z programu Eat Out to Help Out.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, co należy zamieścić w deklaracji Self Assessment, warto zajrzeć na stronę gov.uk i wyszukać na niej informacje dotyczące Self Assessment. Można również kontaktować się bezpośrednio w HMRC.