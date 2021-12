Samozatrudnienie w Anglii - podstawowe informacje o self-employed

Czym jest self-employed? Jak zarejestrować działalność tego typu w Anglii? Jakie są stawki ubezpieczenia społecznego i stawki opodatkowania?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Anglii to self-employment (samozatrudnienie). Praca w charakterze self-employed jest najprostszą formą prowadzenia działalności tego typu. Poniższy artykuł zbiera w jednym miejscy podstawowe i najważniejsze informacje na ten temat. Zapraszamy do lektury.

Czym jest self-employed?

Self-employed oznacza po prostu samozatrudnienie. Forma takiej działalności odpowiada polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy rozpocząć działalność jako self-employed musimy w pierwszej kolejności zarejestrować się w HMRC (urząd podatkowy). Rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia działalności. Jest to w zasadzie najszybsza i jednocześnie najprostsza forma prowadzenia działalności na terenie UK.

Jako self-employed nie posiadamy osobowości prawnej, dlatego też za wszelkie zobowiązania odpowiadamy całym swoim majątkiem. Osoby samozatrudnione raz w roku muszą złożyć rozliczenie podatkowe, gdzie opłacany jest podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe. Rachunki i dokumenty należy przechowywać przez pięć lat. Jeżeli dochody przekroczą sumę £83,000 to następuje obowiązek rozliczeń na podstawie podatku VAT.

“Będąc self-employed należy pamiętać o tym, że wszystkie przychody osiągnięte jako firma, są traktowane jak dochód osobisty jej właściciela i opodatkowane zgodnie z takimi samymi progami podatkowymi, jakie dotyczą np. pracowników pracujących na umowy o pracę” - zwraca uwagę Agnieszka Moryc z Admiral Tax.

Jakie warunki należy spełniać, aby móc dokonać samozatrudnienia w UK? Jedynym warunkiem jest fizyczna obecność w Wielkiej Brytanii i faktyczne wykonywanie pracy na jej terenie. Dodajmy, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można nadal pracować "na etacie", jest to rozwiązanie w pełni legalne.

Jak zarejestrować działalność self-employed?

Formalności w tej kwestii można dokonać osobiście w brytyjskim oddziale odpowiednika polskiego urzędu skrabowego, czyli HMRC, ale nie jest to konieczne. Wszelką papierologię można załatwić listownie, online lub telefonicznie, pod specjalnie przeznaczonym do tego numerem telefonu: 0300 123 2326. Wszelkie procedury z tym związane nie są skomplikowane i nie powinny zająć dłużej, niż kilkadziesiąt minut! Przystępując do zgłaszania swojego samozatrudnienia trzeba wiedzieć czym będziemy się zajmować, a formalności będą ułatwione, jeśli dysponujemy swoim numerem NIN.

Jakie dane będą potrzebne, aby zarejestrować się, jako self-employed?

podstawowe dane personalne

podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer kontaktowy, branża i inne)

dane związane z ubezpieczeniem społecznym (numer NIN)

specjalne licencje i pozwolenia bez których prowadzenie działalności w niektórych branżach (farmacja, ubezpieczenia czy bankowość) nie jest możliwe

Self-employed - ubezpieczenie społeczne i opodatkowanie

Przedsiębiorcy self-employed muszą opłacać obowiązkową składkę ubezpieczenie społeczne, czyli Class 2 National Insurance Contributions (NICs). Po zakończeniu roku podatkowego należy opłacić także składkę ubezpieczenia Class 4, której wysokość zależy od uzyskanych dochodów, a dokładniej od różnicy pomiędzy dochodami przedsiębiorcy a kwotą wolną od podatku. Dla self-employed w UK obowiązuje deklaracja podatkowa dla osób samozatrudnionych, czyli Self Assessment.

Jak wyglądają stawki ubezpieczenia społecznego (National Insurance) w roku podatkowym 2021/2022?

Class 2 - roczny dochód netto do 9568 - stawka wynosi 3.05 funta tygodniowo

Class 4 - roczny dochód netto powyżej 9568 - stawka 3.05 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej 9568 do 50 270 funtów, a dodatkowo opłata w wysokości 2% w przypadku przekroczenia tej kwoty

Z płacenia składek mogą być zwolnione następujące osoby:

kobiety powyżej 60. roku życia

mężczyźni powyżej 65. roku życia

osoby z niskimi zarobkami - dochód netto nie przekraczający kwoty 6515 funtów

Jak wyglądają stawki podatkowe dla self-employed w roku podatkowym 2021/2022?

Pierwsze 2570 funtów jest całkowicie zwolnione z opodatkowania

Stawka opodatkowania 20% dla dochodów 12 571 - 50 270 funtów

Stawka opodatkowania 40% dla dochodów 50 271 - 150 000 funtów

Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej 150 000 funtów