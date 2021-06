Harry i Meghan uciekają z pałacu - zobacz zwiastun nowego filmu o Sussexach [WIDEO]

Fot: Lifetime/Getty Images

Harry i Meghan będą bohaterami (kolejnego już!) filmu telewizyjnego. W sieci pojawił się pierwszy trailer "Harry & Meghan: Escaping the Palace", telewizyjnej produkcji stacji Lifetime. Sztuczność, żenada, porażka - w social mediach komentujący nie mieli dla filmu żadnej litości!

Amerykańska stacja telewizyjna Lifetime zaprezentowała zwiastun swojej najnowszej produkcji poświęconej historii księcia Harry`ego i Meghan Markle. Jak sam tytuł wskazuje, film "Harry & Meghan: Escaping the Palace" będzie poświęcony okolicznościom opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Sussexów i ich rezygnacji z życia w "strukturach" rodziny królewskiej. Prace nad tym projektem miały się ruszyć z kopyta tuż po tym, jak Harry i Meghan udzielili swojego głośnego wywiadu w programie Opry Winfrey, w którym zdradzili kulisy życia w Pałacu Buckingham i wyjawili powody decyzji, jaką podjęli, ale przygotowania do zdjęć trwały już wcześniej. W głównych rolach wystąpią Jordan Dean (można go kojarzyć z drugoplanowej roli w netlixowym serialu "The Punisher"), który wcieli się w księcia Sussex oraz Sydney Morton (amerykańska aktorka telewizyjna i teatralna, a także piosenkarka i tancerka), która sportretuje księżną Sussex.

"Harry & Meghan: Escaping the Palace" będzie kolejną telewizyjną produkcją o losach Sussexów

Dodajmy, że "Harry & Meghan: Escaping the Palace" będzie niejako trzecią częścią filmowej trylogii poświęconej tej parze kontrowersyjnych brytyjskich arystokratów. W 2017 swoją premierę miał film "Harry & Meghan: A Royal Romance" w reżyserii Menhaja Hudy, który - jak sam tytuł wskazuje! - opowiadał o romansie dwójki głównych bohaterów i kończył się w momencie ich ślubu. Jego kontynuacja "Harry & Meghan: Becoming Royal" (również autorstwa Menhaja Hudy) traktowała o pierwszym roku ich małżeństwa, a film ukazał się w telewizji w 2019 roku. Sądząc po trailerze, w "Escaping the Palace" można spodziewać się wątków związanych z narodzinami Archiego, wyjazdem z Anglii do USA i głośnym wywiadem z Oprą.

Rzeczony trailer możecie obejrzeć choćby tutaj, na oficjalnym Twitterze Lifetime:

Not all fairytales have the perfect ending...catch a sneak peek of the upcoming Lifetime Original Movie Harry & Meghan: #EscapingthePalacepic.twitter.com/0LLznj9Qko

W internecie zadebiutował pierwszy trailer filmu

Jak widać, film zapowiada się na produkcję telewizyjną o wyraźnie niskim budżecie z jednej strony, a z drugiej - z dość ckliwą i melodramatyczną historią. Internauci komentujący pojawienie się trailera w mediach społecznościowych nie mieli dla niego żadnej litości i cóż, trudno się im dziwić. Producentom z Lifetime i twórcom filmu zarzuca się, że ich dzieło jest po prostu żenujące, nieudane, sztuczne, a w komentarzach przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo "cringe" (z ang. wzdrygać się; skulić się; to poczucie zażenowanie, którego nie jest się w stanie ukryć).

Co więcej, pojawia się również krytyka dotycząca tego, że film zapowiadany jest jako produkcja oparta na faktach, ale nic nie wskazuje na to, że będziemy mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób ta historia wyglądała z perspektywy rodziny królewskiej. Generalnie, nie ma się co spodziewać produkcji o jakości głośnego "The Crown"...

Będzie to trzecia (i ostatnia?) część trylogii o Harry`m i Meghan

Co sądzicie na ten temat? Jak oceniacie zapowiedź filmu produkcji Lifetime? Czy w ogóle interesują Was dalsze losy Harry`ego i Meghan po ich wyjeździe z UK? Czy nie uważacie, że Sussexowie zrobili ze swojego prywatnego życia tanie show?