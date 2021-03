Ile Harry i Meghan zarobili na sensacyjnym wywiadzie przeprowadzonym przez Oprah Winfrey?

Wywiad z księciem Harrym i Meghan jest tematem numer jeden na Wyspach, zwłaszcza że Sussexowie przedstawiają w nim mało pochlebny obraz rodziny królewskiej, która – jak się okazuje – nie jest też wolna od rasistowskiego nastawienia.

Wywiad przeprowadzony przez Oprah Winfrey z Harrym i Meghan Markle stał się mocno kontrowersyjny, gdyż stawia w niekorzystnym świetle brytyjską rodzinę królewską, która nazywana jest przez parę „Firmą”. Kolejnym pytaniem, które pojawia się w związku z decyzją wystąpienia Sussexów na ekranie, jest to, czy zdecydowali się na wywiad dla dużych pieniędzy.

Ile Harry i Meghan zarobili na wywiadzie?

W 2-godzinnym wywiadzie po raz pierwszy wyświetlonym w amerykańskiej telewizji w niedzielę w nocy, a po raz drugi w poniedziałek wieczorem w ITV, Harry i Meghan mówią o tym, co było powodem opuszczenia przez nich rodziny królewskiej, o myślach samobójczych Meghan i rasistowskim podejściu niektórych członków rodziny królewskiej.

Inną kontrowersyjną kwestią jest jednak to, ile Harry i Meghan zarobili na sensacyjnym wywiadzie. Okazuje się, że amerykańska komercyjna telewizja CBS zapłaciła od 7 milionów dolarów (w przeliczeniu 5 mln funtów) do 9 milionów dolarów (w przeliczeniu 6,5 mln funtów) za prawa do puszczenia wywiadu na antenie – podał „The Wall Street Journal”, a pieniądze te otrzymała firma należąca do Oprah Winfrey – Harpo Productions.

Co jednak ciekawe w świat poszedł mocny przekaz, że para nie otrzymała żadnych pieniędzy wynikających z oglądalności programu, co też podkreśliła na początku wywiadu Oprah Winfrey:

- Zanim przejdziemy do [wywiadu – przyp. red.] chcę, żeby było jasne, że nie było między nami umowy. Nie wiecie, o co będę was pytać, nie ma zastrzeżonego tematu i nie otrzymaliście pieniędzy za ten wywiad.

Co potwierdziła następnie Meghan Markle.

Reprezentant Harpo Productions poinformował, że para ani ich fundacja nie otrzymała żadnego wynagrodzenia od Harpo Productions. Potwierdził to także rzecznik Sussexów.

Majątek Harry’ego i Meghan

Zgodnie z doniesieniami majątek księcia Harry’ego szacowany jest na 50 milionów dolarów (w przeliczeniu 36 mln funtów). Jego pieniądze pochodzą z funduszu, który został mu przekazany przez matkę, księżną Dianę. Harry wraz z bratem Williamem w momencie swoich 30. urodzin stali się jego właścicielami. Ponadto Diana zostawiła swoim synom swoją najcenniejszą kolekcję biżuterii.

Gdy Harry był jeszcze pilotem helikoptera w armii, zarabiał około 40 000 funtów rocznie.

Z kolei majątek Meghan Markle szacowany jest na 5 milionów dolarów (3,8 mln funtów). Zgromadziła go zarabiając 450 000 dolarów (345 000 funtów) na graniu w serialu „Suits” Rachel Zane.

Jak teraz zarabiają Meghan i Harry?

Para zapraszana jest do udziału w różnych projektach od kiedy nie są członkami rodziny królewskiej. Sussexowie są właścicielami Archewell Audio i Archewell Productions. Co ciekawe Archewell Audio zawarło umowę ze Spotify na 30 mln funtów. Z kolei Archewell Productions z Netflixem, przy czym kwota ma zostać dopiero ujawniona.

Obecnie Meghan i Harry mieszkają wraz ze swoim synem Archie w Kalifornii, gdzie zakupili dom o wartości 14,7 mln dolarów (w przeliczeniu 10,6 mln funtów).