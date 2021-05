Handel towarami mocno ucierpiał od czasu referendum ws. Brexitu. Wielka Brytania straciła od 2016 r. nawet £16 mld!

Fot. Getty

Najnowsze wyliczenia dotyczące wpływu Brexitu na handel towarami jest dla Wielkiej Brytanii druzgoczący. Okazuje się, że od czerwca 2016 r., czyli od czasu pamiętnego referendum, Zjednoczone Królestwo straciło na handlu nawet £16 mld!

Oszacowania strat związanych z Brexitem w handlu towarami podjął się niezależny think tank The Centre for European Reform. Eksperci think tanku wyliczyli, że samo opuszczenie jednolitego rynku przez Wielką Brytanię z końcem grudnia 2020 r. kosztowało kraj £7,7 mld (ok. 11 proc.). Natomiast przed ostatecznym odłączeniem się od rynku wspólnotowego Zjednoczone Królestwo straciło na handlu towarami w przybliżeniu £8 mld (ok. 10 proc.). Straty, które odnotowano w okresie od referendum ws. Brexitu (czerwiec 2016) do końca grudnia 2020 r., wynikały przede wszystkim ze znacznego osłabienia wartości funta szterlinga.

Handel międzynarodowy a epidemia koronawirusa

Jednocześnie eksperci think tanku The Centre for European Reform zaznaczyli, że za znaczące straty UK w handlu międzynarodowym nie odpowiada epidemia koronawirusa. Bo choć pandemia utrudniła handel (zwłaszcza w pierwszym okresie, gdy państwa zaczęły zamykać swoje granice), to po ponad roku walki z Covid-19 handel towarami w gospodarkach rozwiniętych w znacznym stopniu powrócił do poziomu z przełomu 2019/2020.