Tysiącom obywateli UE grozi „zawieszenie” praw po 30 czerwca, alarmują organizacje pozarządowe. Home Office nie nadąża z rozpatrywaniem wniosków?

Co jeśli do 30 czerwca nie otrzymasz decyzji Home Office - mimo że wniosek o settled status złożyłeś w terminie?

Fot. Getty

Zostało już tylko 50 dni na składanie wniosków o settled status. Ostateczny termin na złożenie aplikacji o status zasiedlenia w UK mija 30 czerwca 2021, gdy EU Settlement Scheme ma zostać zamknięty dla obywateli Unii Europejskiej. 320 000 aplikacji wciąż czeka na decyzję Home Office, a nowe wnioski nadal napływają. Co z osobami, które nie otrzymają decyzji przed końcem czerwca?

EU Settlement Scheme, brytyjski program w ramach którego rozpatrywane są wnioski o status osoby osiedlonej w UK, zamyka się już 30 czerwca 2021. Organizacje pozarządowe alarmują, że obywatele UE, czekający na decyzję Home Office, mogą znaleźć się w „stanie zawieszenia” pod względem prawnym, ponieważ ministerstwo wciąż nie rozpatrzyło jeszcze 320 000 aplikacji - a nowe wnioski o settled status nadal wpływają.

Według najnowszych danych, w ramach EU Settlement Scheme do Home Office wpłynęło już 5,3 miliona aplikacji o status osoby osiedlonej w UK. Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych rozpatrzyło z tego 4,98 miliona wniosków, co oznacza, że na niecałe dwa miesiące przed terminem zamknięcia EU Settlement Scheme, decyzji o statusie zasiedlenia nie otrzymało jeszcze 320 000 obywateli UE żyjących w UK - a nowe wnioski wciąż napływają do Home Office i najprawdopodobniej napływać będą aż do ostatniego dnia, czyli do 30 czerwca.

Tysiącom obywateli UE grozi „zawieszenie” praw po 30 czerwca?

Zakończenie przyjmowania wniosków o settled status kończy tzw. grace period, czyli okres po Brexicie, gdy obywatele UE żyjący w UK mogą jeszcze składać wnioski o settled status. Aż do 30 czerwca obywatele UE w UK mogą liczyć na „łagodniejsze” traktowanie, ponieważ brak statusu zasiedlenia niekoniecznie wiąże się z utratą pracy czy koniecznością opłacenia leczenia z własnej kieszeni - mimo że Brexit już dawno nastąpił. Wzmożone kontrole (organów granicznych, pracodawców, landlordów itd.), dotyczące statusu imigracyjnego obywateli UE w UK, w wielu miejscach mogą rozpocząć się właśnie dopiero od 1 lipca. Co będzie wtedy z osobami, które aplikowały o settled status, ale nie otrzymały decyzji Home Office?

Organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami imigracyjnymi alarmują, że do końca czerwca wiele wniosków może wciąż nie zostać rozpatrzonych. Skutkiem tego - zdaniem pozarządowych organizacji - osoby które do końca grace period nie otrzymają decyzji Home Office, dotyczącej settled status, mogą pozostać w „stanie zawieszenia” pod względem prawnym. Co gorsze, według organizacji the3million, na skutek zaległości w przetwarzaniu wniosków wiele osób nie będzie posiadać nawet żadnego dokumentu potwierdzającego złożenie aplikacji w terminie i oczekiwanie na decyzję Home Office.

W rozmowie z The Gurardian Maike Bohn, jeden z założycieli organizacji the3million, powiedział: „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni nie tylko sytuacją tych, których [wnioski - przyp. red.] utknęły, ale także sytuacją tych, których zgłoszenia nie zostaną nawet przyjęte do rozpatrzenia do 1 lipca. Bez „zaświadczenia o aplikacji” nie będą postrzegani jako legalni rezydenci”. Maike Bohn zwrócił uwagę, że bez potwierdzenia przyjęcia aplikacji, obywatele UE czekający na decyzję Home Office, mogą napotkać wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu - od opłat za pomoc medyczną i leczenie w NHS począwszy.

Home Office uspokaja obywateli UE

Aplikacje w ramach EU Settlement Scheme mogą składać obywatele Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, którzy zamieszkali lub rozpoczęli studia w Wielkiej Brytanii najpóźniej 31 grudnia 2020 roku. Wnioski przyjmowane są przez Home Office do 30 czerwca 2021.

Home Office apeluje, by osoby, które jeszcze nie aplikowały, złożyły wnioski tak szybko, jak to możliwe. Minister ds. przyszłych granic i imigracji, Kevin Foster, zapewnił, że obywatele UE, którzy złożą wniosek w terminie, zachowają swoje dotychczasowe prawa w UK - nawet jeśli ich wnioski zostaną rozpatrzone już po 30 czerwca 2021.