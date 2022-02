Gdzie się lepiej żyje – w Anglii czy Szkocji? Internauci są w tej sprawie mocno podzieleni

„W Somerset jest relatywnie Ciepło. Nie leje tak jak w Szkocji i w końcu nauczyłem się angielskiego jako tako. Mam fajną pracę. No i może to tyle plusów? O drogi dbają tak samo. Policję częściej można spotkać na autostradzie w Anglii. W Szkocji przez pół roku nie widziałem policji nawet na lokalnych drogach. (…) Szkoci oraz Anglicy są tak samo imprezowi i tak samo odpowiedzialni. Lubię ich dziwny humor. Taki zarazem beztroski. Po co się przejmować i marudzić, jak można sobie jaja robić przez całe życie a zarazem pracować i tworzyć rodzinę, realizować pasje. To akurat ich bardzo fajna wspólną cecha”;