Czy brytyjscy kierowcy znają nowe przepisy kodeksu drogowego? Zobacz wyniki ankiety

Fot. Getty

Jak brytyjscy kierowcy radzą sobie z nowymi przepisami kodeksu drogowego? Jak wielu przegapiło wprowadzenie zmian? Oto wyniki badania YouGov.

Z końcem stycznia w Wielkiej Brytanii nastąpiła aktualizacja przepisów ruchu drogowego. Wprowadzono ważne zmiany dotyczące bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Jak wielu brytyjskich kierowców było świadomych zmian w kodeksie ruchu drogowego?

Ilu brytyjskich kierowców przegapiło zmianę przepisów drogowych?

W związku ze zmianami YouGov przeprowadził z końcem stycznia badanie wśród kierowców w UK na temat świadomości zmian w kodeksie drogowym. Jakie wyniki uzyskano?

Jak się okazuje, świadomość zmiany przepisów była mocno zróżnicowana, przy czym aż 14 proc. kierowców nie miało pojęcia o jakichkolwiek nowych przepisach. Z kolei ponad jedna trzecia (35 proc.) przyznała, że w momencie zmiany przepisów, niewiele słyszała o tym, że coś się zmienia. Około połowa badanych kierowców stwierdziła, że na temat zanim wprowadzono zmiany, słyszała na ich temat dużo (8 proc.) lub umiarkowanie dużo (40 proc.).

Co ciekawe, biorąc pod uwagę wiedzę na temat szczegółów nowych przepisów, okazało się, że tuż po nowelizacji mniej niż połowa kierowców (40 proc.) wiedziała dużo lub umiarkowanie dużo na temat tego, co konkretnie się zmieniło. Wiedza pozostałych badanych pozostawiała więc wiele do życzenia.

Zastanawiający jest również fakt, że zdecydowana większość (87 proc.) brytyjskich kierowców, choć kojarzyła, że jakieś zmiany w kodeksie drogowym mają nastąpić, w ogóle nie wiedziała kiedy zmiany te mają wejść w życie. Wynik ten wydaje się o tyle niepokojący, że badanie zostało przeprowadzone przecież w momencie, gdy nowe przepisy zaczynały obowiązywać.