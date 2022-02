Szkocja: Depenalizacja marihuany doprowadziła do znacznego wzrostu liczby osób borykających się z problemami psychicznymi

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że depenalizacja marihuany w Szkocji przyczyniła się do znacznego wzrostu liczby osób borykających się z problemami psychicznymi. Po zmianach przepisów liczba przyjęć do szpitali psychiatrycznych wśród osób zażywających konopie wzrosła o 74 proc.

W 2016 r. Szkoci zmienili podejście do osób złapanych na paleniu marihuany i posiadaniu suszu konopnego na własny użytek. Funkcjonariusze policji zaczęli upominać takie osoby, zamiast kierować przeciwko nim sprawy do sądu. Ale zbierane regularnie dane dotyczące stanu zdrowia osób palących marihuanę każą się zastanowić, czy ruch wykonany przez władze Szkocji był odpowiedni. Wszystko to dlatego, że z roku na rok przybywa osób, które na skutek zażywania konopi zaczynają borykać się z problemami psychicznymi. W zeszłym roku do szpitali psychiatrycznych na leczenie z powodu uzależnienia od marihuany i jej negatywnych skutków na psychikę przyjętych zostały 1 263 osoby. Eksperci mówią o 74-proc. wzroście liczby osób cierpiących na poważne problemy psychiczne w wyniku przyjmowania marihuany, w tym liczby osób, u których w związku z tym zdiagnozowano schizofrenię.

Legalizacja marihuany to jednak nie jest dobre rozwiązanie?

Coraz więcej ekspertów zauważa, że ruchy zmierzające nie tylko do depenalizacji, ale i do legalizacji marihuany, mogą być w błędzie, jeśli chodzi o szkodliwość tej substancji. W poprzednim raporcie Public Health Scotland mogliśmy przeczytać, że liczba przyjęć do szpitali psychiatrycznych osób używających konopi indyjskich podwoiła się w latach 2014-2020. „Nastąpił znaczny wzrost odsetka… pobytów przypisywanych [konopiom]… z 9 proc. w sezonie 2014/15 do 18 proc. w sezonie 2019/20” - głosił fragment raportu.

Badania nad użytkownikami marihuany w USA

Z kolei w jednym z amerykańskich badań wykazano, że liczba przyjęć z powodu psychozy wywołanej konopiami indyjskimi jest 2,5 razy wyższa na obszarach, gdzie narkotyk został zalegalizowany. Eksperci Harvard Medical School przebadali 246 nowych pacjentów z objawami psychozy w wieku od 16 do 35 lat i potwierdzili, że 78 proc. z nich używało konopi indyjskich. - Niepokoi nas liczba młodych ludzi, którzy z tego powodu chorują na psychozę i schizofrenię. Mamy do czynienia zarówno z uzależnieniem, jak i psychozą. Często w przypadku drugiego lub trzeciego załamania psychotycznego dochodziło do zaangażowania szpitala lub policji z uwagi na samookaleczenia lub krzywdzenie innych – zaznaczył profesor Jonathan Chick ze szpitala Castle Craig, prywatnego ośrodka rehabilitacyjnego w Peeblesshire.