Zmiany w FURLOUGH: Rząd ogłosił przedłużenie okresu wypłat i wprowadzenie dodatkowej pomocy dla osób powracających do pracy

Fot. Getty

Brytyjski Minister Skrabu ogłosił dziś zmiany w rządowym programie pomocy dla pracowników Coronavirus Job Retention Scheme. Rishi Sunak poinformował o wydłużeniu okresu wypłacania wsparcia dla osób wysłanych na przymusowe urlopy. Czy wysokość wynagrodzeń zostanie zmiejszona z 80 do 60 proc., jak wcześniej ostrzegano?

Obecnie rządowa pomoc w ramach Coronavirus Job Retention Scheme obejmuje aż 6,5 miliona pracowników w UK wysłanych na przymusowe urlopy. Brytyjskie władze wypłacają osobom przebywającym na furlough 80 proc. wysokości wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2 500 funtów miesięcznie. Początkowo program miał działać jedynie do czerwca, ale dziś Minister Skarbu ogłosił istotne zmiany.

Jakie zmiany w FURLOUGH zostaną wprowadzone?

Pierwszą zmianą jest czteromiesięczne wydłużenie okresu obowiązywania rządowego programu pomocowego dla osób na przymusowych urlopach. Rząd chce, by program finansowania pracowników na furlough działał co najmniej do końca października tego roku.

1/ The job retention scheme will be extended, for four months, until the end of October.



By that point, we will have provided eight months of support to British people and businesses. Until the end of July, there will be no changes to the scheme whatsoever. pic.twitter.com/gQznY4c2Ir