Lockdown: Jak aplikować o rządową pomoc dla SELF-EMPLOYED? Zobacz wytyczne HMRC

Fot. Getty

Między 13 a 18 maja HM Revenue and Customs (HMRC) rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach nowego programu pomocowego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w UK. Zobacz, jak ubiegać się o finansowanie w ramach Self-Employment Income Support Scheme (SEISS).

HMRC ogłosiło, że niebawem rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc finansową w ramach programu wsparcia dla przedsiębiorców Self-Employment Income Support Scheme (SEISS). Dokładnego terminu otwarcia programu jeszcze nie podano, wiadomo jednak, że będzie to między 13 a 18 maja. Rządowy program ma zapewnić osobom samozatrudnionym podstawową pomoc finansową w czasie obecnego kryzysu. O nowym programie pomocowym informowaliśmy już w ubiegłym tygodniu - teraz przedstawiamy szczegółowe wytyczne HMRC, dotyczące procedury składania wniosku o dotację.

Jak sprawdzić, czy kwalifikujesz się do Self-Employment Income Support Scheme (SEISS)?

HMRC przypomina, że od 4 maja na stronach rządowych (GOV‌.UK) dostępne są szczegółowe informacje na temat nowego programu pomocy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w UK (SEISS). W informacjach tych znajdziemy odpowiedzi na najważniejsze pytania: kto może aplikować o dotację, w jakiś sposób aplikować, jakiej wysokości finansowanie można otrzymać.

Na stronie rządowej można również sprawdzić, czy spełniamy warunki, uprawniające do otrzymania rządowej pomocy dla samozatrudnionych. Aby sprawdzić, czy kwalifikujemy się do SEISS, musimy przygotować:

National Insurance numer (NIN) - jeśli nie pamiętasz i nie możesz znaleźć tego numeru, możesz sprawdzić go w aplikacji mobilnej HMRC, na swoim internetowym rachunku podatkowym lub możesz poprosić o pomoc swojego agenta podatkowego (jeśli takiego posiadasz).

Self Assessment Unique Taxpayer Reference (UTR) number - numer ten można znaleźć w dokumentach samooceny lub zapytać o niego swojego agenta podatkowego (jeśli się takiego posiada).

HMRC informuje, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi, potwierdzającej, że kwalifikujesz się do SEISS, będziesz następnie potrzebować danych do logowania do konta Government Gateway: identyfikatora użytkownika i hasła. Dane te umożliwią Ci złożenie wniosku. Jeśli nie masz jeszcze stosownego konta lub nie pamiętasz danych do logowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie rządowej.

Jak złożyć wniosek o rządową pomoc finansową dla SELF-EMPLOYED?

Po ogłoszeniu przez HMRC daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków, będziesz mógł złożyć wniosek o rządową dotację za pomocą swojego konta Government Gateway. Cała procedura - włącznie z oceną Twojego wniosku przez HMRC - będzie wyglądała w następujący sposób:

Potrzebny Ci będzie identyfikator użytkownika i hasło do konta Government Gateway, by się zalogować. Następnie, składając wniosek w systemie, będziesz musiał podać numer swojego konta bankowego oraz sort code, pozwalający na identyfikację Twojego banku i oddziału.

Następnie HMRC obliczy wysokość dotacji, która Ci przysługuje - na podstawie informacji podanych w Twoich poprzednich deklaracjach podatkowych.

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu wniosku, HMRC wypłaci pieniądze bezpośrednio na Twoje konto bankowe w ciągu sześciu dni roboczych.

Czym jest Self-Employment Income Support Scheme (SEISS) i jak wysokie może być dofinansowanie?

Jak wyjaśnia Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax: „SEISS to program tymczasowy, który umożliwi osobom samozatrydnionym ubieganie się o podlegającą opodatkowaniu dotację w wysokości 80 proc. ich średnich miesięcznych zysków. Należność wypłacona będzie w jednej racie, obejmującej zyski z trzech miesięcy, jednak maksymalna wysokość jednorazowej dotacji to 7500 GBP”.

Więcej informacji znajduje się na stronie rządowej: Self-Employment Income Support Scheme (SEISS).

