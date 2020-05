Osoby sprzątające, hydraulicy i opiekunki do dzieci mogą wrócić do pracy od przyszłego tygodnia

Zgodnie z najnowszymi informacjami dotyczącymi poluzowania regulacji dotyczących lockdown, od przyszłego tygodnia osoby zajmujące się sprzątaniem w prywatnych domach, hydraulicy czy nianie mogą już wrócić do pracy, jeśli nie będą miały objawów chorobowych.

Wcześniej kwestia powrotu do pracy osób, które pracują w domach innych ludzi, jak nianie, osoby sprzątające, czy hydraulicy, budziła wątpliwości. Jednak zgodnie z informacją opublikowaną na stronie rządowej osoby takie mogą wrócić do pracy, jeśli ani one ani nikt z ich bliskiego otoczenia nie mają objawów koronawirusa.

Na gov.co.uk możemy przeczytać: „Możesz pracować pod warunkiem, że czujesz się dobrze i nie masz żadnych objawów. Osoby sprzątające, handlowcy czy nianie, które mają objawy podobne do koronawirusa nawet jeśli są łagodne, lub jeśli ktoś z kim mieszkają, je ma, nie powinny wykonywać swojej pracy”.

Ponadto dodano także, iż nie można świadczyć usług pracy w żadnym domu, w którym mieszkają osoby odizolowane celowo, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych. Ludzie, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem, jak osoby po transplantacji organów, chore na raka układu oddechowego, proszone są o nieopuszczanie swoich domów.

Nowe zasady

Ze zaktualizowanej na stronie rządowej informacji dotyczących osób sprzątających czy opiekunek wynika, że muszą one pamiętać o przestrzeganiu paru istotnych zasad, m.in. „po wejściu do czyjegoś domu, muszą umyć ręce przy użyciu mydła przez 20 sekund”.

„Jeśli jesteś handlowcem lub osobą sprzątającą, powinieneś zachować bezpieczny dystans (co najmniej 2 metrów) od każdego mieszkańca domu oraz zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń, w których pracujesz, włączając w to otwieranie okien” – możemy przeczytać w poradzie na stronie rządowej.

Osoby sprzątające lub hydraulicy muszą skontaktować się z mieszkańcami domów, do których przyjeżdżają, 20 minut przed pojawieniem się, aby mieszkańcy mogli przygotować się na zachowanie bezpiecznego dystansu.

Firmy sprzątające wysyłają do swoich klientów maile, w których informują ich, że tylko w przypadku, gdy wszyscy domownicy czują się dobrze, mogą zamówić usługę sprzątającą, wtedy dbają zarówno o swoje bezpieczeństwo jak i innych.