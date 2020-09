Funt coraz bliżej granicy 5 złotych. Brytyjska waluta najmocniejsza od 12 miesięcy

Kurs funta zbliża się do granicy 5 złotych. Wobec waluty euro osiągnął poziom najwyższy od 12 miesięcy – 1,12 EUR. Wygląda na to, że szterling nie reaguje na negatywne doniesienia dotyczące negocjacji handlowych, które znalazły się w impasie, a wyznacznikiem jest dla niego stan krajowej gospodarki.

Brytyjska waluta umacnia się coraz bardziej wobec waluty euro i warta jest już 1,1250 EUR, co według ekonomistów związane jest z sytuacją gospodarczą na Wyspach w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.

Kurs funta najmocniejszy od 12 miesięcy

W ciągu ostatnich 24 godzin kurs funta poszybował w przyspieszonym tempie w górę do najwyższego poziomu od ostatnich 12 miesięcy. Stało się tak za sprawą doniesień Banku Anglii dotyczących krajowej gospodarki, która ma się coraz lepiej.

Bank Anglii poinformował także, że wzrósł popyt konsumpcyjny, a co jeszcze ważniejsze, stan brytyjskiej gospodarki jest lepszy niż w wielu innych europejskich krajach.

Dane gospodarcze ważniejsze od umowy handlowej

Zdaniem analityków finansowych dane ekonomiczne wywierają na funta mocniejszy wpływ niż doniesienia dotyczące negocjacji handlowych z Unią Europejską, które znalazły się w impasie. Jest to dość zaskakujące, zwłaszcza że wcześniejsze informacje z frontu Bruksela-Londyn wpływały na szterlinga hamująco.

Ekonomiści boją się jednak końca programu pomocowego dotyczącego furlough, co może wywołać olbrzymią falę zwolnień w kraju i doprowadzić do jeszcze większej recesji gospodarczej. Kanclerz skarbu chciałby podnieść podatki dla najbogatszych, aby móc poradzić sobie ze stratami w budżecie, jednak nie pozwala na to Boris Johnson.