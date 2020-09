Minister zdrowia ujawnia, jak rząd zamierza poradzić sobie z drugą falą zachorowań. Wprowadza też program "pay to isolate"?

Matt Hancock ujawnił plan rządu na wypadek drugiej fali zachorowań w Wielkiej Brytanii. Dodał jednak, że władze zrobią „wszystko, co w ich mocy”, aby zapobiec takiemu scenariuszowi. Przedstawił także szczegóły programu "pay to isolate" dla osób o niskich dochodach.

Podczas swojego wystąpienia w Izbie Gmin minister zdrowia zaznaczył:

- W lipcu powiedziałem, że druga fala zachorowań przetacza się przez Europę i niestety widzimy teraz gwałtowny wzrost liczby chorych we Francji i Hiszpanii. A liczba hospitalizacji także rośnie. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ochronić się przed drugą falą zachorowań tutaj, w UK.

Plan rządu na poradzenie sobie z drugą falą zachorowań

Hancock powiedział, że niebawem pojawi się nowa kampania, która będzie miała za zadanie przypomnieć ludziom, co mogą zrobić, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się Covid-19.

- Pierwszą linią obrony jest i zawsze był dystans społeczny oraz utrzymanie higieny osobistej. Niebawem rozpoczniemy nową kampanię przypominającą ludziom, w jaki sposób mogą pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ręce, twarz, przestrzeń i zrobienie testu, jeśli ma się objawy. Każdy ma swoją rolę do odegrania w przestrzeganiu zasad dotyczących dystansu społecznego i pilnowania podstaw. W sumie to wirus, który dobrze rozwija się w kontakcie społecznym. Chciałbym także podziękować mieszkańcom Wysp za to wszystko, co zrobili do tej pory, ale musimy to kontynuować – powiedział minister w Izbie Gmin.

Strategia rządu działa?

Matt Hancock podkreślił, że strategia rządowa dotycząca wprowadzania lokalnych lockdownów i integracji krajowego systemu z lokalnymi działa. Według niego właściwa strategia opiera się na dystansie społecznym, systemie „test and trace” oraz lokalnych akcjach.

- W tym systemie ważne są działania nas wszystkich i to daje nam możliwość kontrolowania wirusa podczas ochrony naszej edukacji, gospodarki i rzeczy dla nas ważnych – dodał minister.

Poinformował także o wprowadzeniu szybkich testów na koronawirusa oraz inne zimowe wirusy, których wyniki będą dostępne w ciągu 90 minut, co pozwoli zahamować rozprzestrzenianie się choroby.

- Testy te nie wymagają udziału wyszkolonego specjalisty medycznego, dlatego mogą być przeprowadzane w większej liczbie miejsc poza szpitalami – powiedział Hancock.

Program „pay to isolate”

Minister zdrowia przedstawił także szczegóły dotyczące programu „pay to isolate”, który pozwoli na wsparcie finansowe osobób o niskich dochodach, które będą musiały się odizolować.

- Chcemy wesprzeć ludzi o niskich dochodach w rejonach dużej zachorowalności na Covid-19, które muszą się odizolować i nie mogą pracować z domów. Zgodnie z programem osoby, które otrzymają wynik pozytywny na obecność koronawirusa, otrzymają 130 funtów za 10-dniowy okres pozostania w domu. Inne osoby, np. te, z którymi mieszkają, które także będą musiały odizolować się na 14 dni, będą uprawnione do 182 funtów – powiedział Hancock i dodał, że prace nad szczepionką trwają.