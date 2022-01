Francja łagodzi zasady wjazdowe dla podróżnych z UK. Jakie zmiany ogłoszono?

Zmiana w zasadach wjazdu do Francji dla podróżnych z UK.

Fot. Getty

Francja ogłosiła, że od piątku obowiązują mniej restrykcyjne zasady wjazdu dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii. Jakie zmiany wprowadzono?

Od piątku 14 stycznia 2022 roku osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do Francji nie będą już musiały przedstawiać ważnego powodu podróży, aby przekroczyć granicę. Zmiany dotyczą jednak tylko zaszczepionych.

Francja łagodzi zasady wjazdu dla podróżnych z UK

Oprócz zniesienia obowiązku przedstawiania ważnego powodu podróży, osoby zaszczepione nie muszą też poddawać się kwarantannie wjazdowej we Francji po podróży z UK. Nadal obowiązują jednak zasady dotyczące testów.

Oznacza to, że w przypadku podróży z UK do Francji nadal obowiązuje nakaz posiadania negatywnego wyniku testu na Covid. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy brytyjsko-francuskiej. Należy też pamiętać, że obecnie we Francji testy są obowiązkowe dla wszystkich podróżnych – również dla zaszczepionych.

Branża turystyczna zadowolona z decyzji francuskich władz

Na wiadomość o złagodzeniu zasad wjazdu do Francji dla podróżnych z UK, branża turystyczna odetchnęła z ulgą, ponieważ błyskawicznie wzrosło zainteresowanie wyjazdami rekreacyjnymi. Przykładowo, Jet2 poinformował o lawinowym wzroście rezerwacji na loty z UK do francuskich kurortów narciarskich.

Odetchnąć z ulgą mogą też osoby planujące podróż tranzytem z UK przez Francję, ponieważ oprócz przedstawienia negatywnego wyniku testu oraz zarejestrowania przejazdu, osoby te nie muszą już martwić się udowodnienie ważnego powodu wjazdu przy kontroli na francuskiej granicy.