Zasady wjazdu z Wielkiej Brytanii do Francji obowiązujące od 18 grudnia 2021

Co jest uznawane za "ważny powód" do podróży?

O czym trzeba pamiętać jadąc z UK do Francji?

Z piątku na sobotę 18 grudnia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wjazdu do Francji dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii. Jakich formalności muszą dopilnować Polacy UK wjeżdżający do Francji?

Jak czytamy na oficjalnych polskich stronach rządowych, aby móc przekroczyć granicę brytyjsko-francuską należy:

przedstawić negatywny wynik testu (PCR albo antygenowego) wykonanego do 24 godzin przed kontrolą, oraz

wykazać i udokumentować ważny powód podróży i wypełnić poniższe oświadczenie: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130191/1036654/file/16-12-2021-attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-orange.pdf

zarejestrować swój tranzyt lub pobyt we Francji na stronie: https://passager.serveureos.org/

Co jest uznawane przez władze za "ważny powód"? Ich wykaz można znaleźć na oficjalnych stronach rządu francuskiego: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/liste_des_motifs_imperieux_-_royaume-uni_-_16.12.2021.pdf

"Wśród ważnych powodów wymieniono m.in.: tranzyt obywatela do miejsca swoje stałego zamieszkania w kraju Unii Europejskiej; tranzyt do 24 godzin przez strefę międzynarodową lotniska oraz międzynarodowy transport towarów. Nie będą dozwolone podróże turystyczne oraz zawodowe, niewskazane wprost w wykazie" - jak czytamy na oficjalnej stronie GOV.pl.

Z kolei na oficjalnych stronach Ambasady RP w Paryżu na granicach spodziewane są wzmożone kontrole nowych zasad wjazdu i przejazdu przez Francję. W mediach społecznościowych Polacy, który przyjeżdżają z UK do Polskie przez Francję już piszą o długich kolejkach oraz godzinach oczekiwania.

Jak czytamy dalej na oficjalnych stronach rządowych:

Osobom zamieszkałym na stałe lub czasowo w Wielkiej Brytanii zalecamy podróżowanie do Polski drogą lotniczą lub promową do portów w Belgii i Holandii. Osobom podróżującym do Wielkiej Brytanii w celu odwiedzin zalecamy drogę lotniczą lub promową z portów w Belgii i Holandii.

Podróżni przybywający z Wielkiej Brytanii, których celem podróży jest Francja będą kierowani na kwarantannę. Negatywny wynik testu antygennowego lub PCR wykonanego po 48 godzinach od rozpoczęcia kwarantanny powoduje jej zakończenie.

Od 4 grudnia wszystkie osoby zaszczepione podróżujące do Francji z krajów spoza UE mają obowiązek okazania negatywnego testu PCR lub antygenowego wykonanego 24 lub 48 godzin przed kontrolą w zależności od kraju z jakiego podróżują do Francji. Wyjątek stanowią następujące państwa: Andora, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, Szwajcaria. Osoby niezaszczepione (powyżej 12. roku życia) muszą okazać negatywny test PCR lub antygenowy, wykonany 24 godziny przed kontrolą.