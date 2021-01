Flotę PLL LOT ponownie zasilą Boeingi 737 MAX 8. Już wkrótce ruszą szkolenia pilotów

Fot. Getty

We flocie Polskich Linii Lotniczych LOT znajduje się aż pięć samolotów typu Boeing 737 MAX 8, które od dwóch lat czekają na wzbicie się w powietrze. Po decyzji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zezwalającej na powrót maszyn Boeinga do latania, polski narodowy przewoźnik zapowiedział, że już wkrótce rozpocznie dodatkowe i obowiązkowe szkolenia pilotów.

W rękach polskich przewoźników znajduje się tak naprawdę siedem maszyn Boeing 737 MAX 8 – pięć, jak już wspomniano wyżej, jest w posiadaniu Polskich Linii Lotniczych LOT, natomiast dwa samoloty tego typu znajdują się we flocie czarterowej linii lotniczej Enter Air. Po decyzji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), która dała zielone światło do przywrócenia uziemionych maszyn do latania, obaj przewoźnicy rozpoczęli w porozumieniu z Boeingiem i Urzędem Lotnictwa Cywilnego przygotowania do przywrócenia maszyn do eksploatacji. EASA nakazała liniom lotniczym aktualizację oprogramowania w Boeingach 737 MAX 8, odpowiednie przerobienie instalacji elektrycznej, dokonanie przeglądów konserwacyjnych, aktualizację instrukcji obsługi, a także wszechstronne przeszkolenie pilotów. W Polsce ponownym szkoleniom na samoloty 737 MAX 8 poddanych zostanie 90 pilotów.

Samoloty Boeing 737 MAX 8 są bezpieczne

Przedstawiciele Boeinga i linii lotniczych przywracających maszyny 737 MAX 8 do latania zapewniają, że zmodyfikowane samoloty są nadzwyczaj bezpieczne. „Cieszymy się, że [samolot] został tak dokładnie sprawdzony przez międzynarodowe władze lotnicze. Podnosi to zaufanie do tych maszyn. Żaden samolot w historii nie był nigdy tak sprawdzony i dopracowany. Mamy nadzieję, że będzie nam dobrze służył. Zanim wróci do latania, będzie musiał jeszcze przejść szereg dodatkowych sprawdzeń, a piloci będą musieli przejść specjalne przeszkolenie, ale wiemy już od operatorów latających tymi maszynami za Atlantykiem, że samoloty te sprawują się wyśmienicie, na co i my liczymy” - czytamy choćby w oświadczeniu Grzegorza Polanieckiego z zarządu Enter Air. Natomiast sam Boeing zapewnia, że bezpieczeństwo pasażerów było, jest i będzie dla przedsiębiorstwa priorytetem. „Nigdy nie zapomnimy o ludziach, którzy zginęli w dwóch tragicznych wypadkach (…) Te wydarzenia i wnioski, które w konsekwencji wyciągnęliśmy, zmieniły naszą firmę i jeszcze bardziej skupiły naszą uwagę na naszych fundamentalnych wartościach, jakimi są bezpieczeństwo, jakość i uczciwość. Nadal współpracujemy z EASA, jej państwami członkowskimi, innymi globalnymi organami regulacyjnymi oraz naszymi klientami, aby bezpiecznie przywrócić samoloty 737-8 i 737-9 do służby na całym świecie” – czytamy z kolei w komunikacie koncernu przekazanym PAP.

Katastrofy z udziałem Boeinga 737 MAX 8

Przypomnijmy, że samoloty Boeing 737 MAX 8 zostały uziemione po dwóch katastrofach, do jakich doszło na przełomie 2018 i 2019 r. Jako pierwszy, 29 października 2018 r., rozbił się samolot indonezyjskich linii lotniczych Lion Air, pochłaniając życie 189 osób. Natomiast kilka miesięcy później, 10 marca 2019 r., doszło do wypadku z udziałem samolotu etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines i wówczas zginęło 157 osób. Po śledztwie przeprowadzonym przeciwko Boeingowi dowiedziono, że podczas produkcji ultranowoczesnych samolotów doszło do rażących zaniedbań w dziedzinie nadzoru i poważnych uchybień w stosowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa ze strony Boeinga i FAA.